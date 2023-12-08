МВД поспорило об аварийности такси со страховщиками

Таксисты попадают в аварии по своей вине реже, чем, например, водители в каршеринге, следует из данных научного центра МВД. Страховщики настаивают на высокой аварийности такси, а те, в свою очередь, критикуют статистику по ОСАГО

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Водители такси в среднем реже становятся виновниками ДТП, чем водители легкового транспорта в целом или водители каршеринга. К таким выводам пришли эксперты научного центра безопасности дорожного движения МВД. Доклад был представлен в ходе круглого стола по теме такси в Совете Федерации, прошедшего 6 декабря.

Так, по данным МВД, в целом по вине водителей легковых транспортных средств происходит 9 из 10 ДТП, их коэффициент виновности составляет 87,7%, рассказал старший научный сотрудник отдела изучения проблем нормативного правового и аналитического обеспечения центра Адиль Айсанов. «Водители автобусов виновны практически в половине случаев ДТП, водители каршеринга — более чем в 2/3 случаев, легкового же такси — почти в 2/3 случаев, или в 62,4%, что несколько меньше», — отметил он.

Также таксисты проигрывают водителям легковушек по тяжести последствий аварий с их участием. В МВД ее оценили в 3 пункта. «Это в 2,5 раза ниже, чем в общем для происшествий с участием легкового транспорта, почти в 2 раза ниже, чем для ДТП с участием автобусов, и более чем в 1,5 раза меньше, чем с участием водителей каршеринга», — привел данные аналитик МВД.

Водители-иностранцы в такси по уровню аварийности практически не отличаются от таксистов-россиян. Они становятся виновниками аварий в таком же количестве происшествий (63,1%), что и в целом водители по отрасли, привел данные Айсанов.

Динамика аварийности в такси В целом, по данным МВД, показатели аварийности в такси оставались на одном и том же уровне с 2019 по 2022 год. В прошлом году было отмечено их снижение (количество ДТП уменьшилось на 10%, до 4162 аварий). В этом году тенденция продолжилась: за 11 месяцев текущего года количество происшествий снизилось вновь на 10%, число погибших и раненых в этих авариях — на 7,9% и 10,2% соответственно, следует из презентации министерства.

Почему страховщики не согласны с данными МВД, а таксисты — с данными страховщиков

Дискуссия об аварийности в такси ведется не первый год. Российский союз автостраховщиков (РСА), например, традиционно отмечает более высокую аварийность в такси, чем на других видах транспорта.

По словам вице-президента РСА Евгения Васильева, который также участвовал в дискуссии в Совфеде, средняя премия для гражданина по полису ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) за 10 месяцев 2023 года составила 7800 рублей, а для таксиста — 26 900 рублей. «Разница в 4 раза. А по частоте попадания в ДТП — разница в 7 раз», — отметил Васильев.

С ним согласился и директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов: «У нас за 2018–2020 годы по ОСАГО было выплачено «немножко» больше, чем собрано. Немножко — это я аккуратно скажу. Значимого снижения аварийности мы не видим. Мы видим увеличение стоимости размера выплат, средняя выплата за 9 месяцев 2023 года составила чуть больше 80 тыс. руб.». При этом Смирнов признал, что финансовый блок видит статистику аварийности только по базе РСА, то есть по страховым полисам, проданным таксистам.

Гендиректор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин отметил, что статистика ЦБ и РСА не релевантны: «У вас база для расчета не верна. Центробанку просто не на чем рассчитывать аварийность в такси. У нас обеспеченность разрешениями для работы в отрасли — 5%. За базу при расчете тарифа вы берете не наличие разрешения на работу в такси, а наличие отметки «такси» в страховом полисе». По словам Шушарина, это не дает картины аварийности в целом по отрасли, в которой пока работает много нелегальных водителей или водителей, не оформивших ОСАГО.

Это признают и в РСА. «За 2021 год — последние данные — у нас 400 с небольшим тысяч (работают в такси. — РБК), а количество застрахованных — 174 тыс. Примерное соотношение (застрахованных и нет. — РБК) 40% плюс-минус», — отметил Васильев. В Москве, по его словам, порядка 70–80% застрахованных таксистов. Вместе с тем Васильев не считает корректной и статистику МВД: во-первых, она учитывает только ДТП с пострадавшими людьми, но не учитывает аварии, где пострадало только «железо», во-вторых, требуется считать в относительных значениях и сравнивать с динамикой количества автомобилей такси за этот же период. «Все указывают на ОСАГО, но никто не озвучил проблему качества вождения. У нас что, все ездят на персональных водителях или метро? Никто не ездит на своих автомобилях? И что, всех устраивает то, как водят таксисты? Я один доезжаю до работы и меня раз 5–6 подрезают?» — задал вице-президент вопрос участникам дискуссии.

Глава страхового департамента ЦБ сообщил, что регулятор планирует договориться с Минтрансом об обмене статистикой: «Чтобы Минтранс видел, есть ли там полисы, а мы видели, кто из таксистов, по данным Минтранса, не имеет полис такси, по данным РСА». Но диалог в части передачи персональных данных предстоит сложный, признал Смирнов. Но, по его словам, ЦБ рассчитывает на естественное снижение аварийности в такси за счет сохранения в отрасли более опытных водителей, так как есть предположение, что часть более молодых ребят ушли служить в армию.

Сенатор Алексей Синицын, модерировавший дискуссию, призвал Минтранс в лице замдиректора департамента госполитики в сфере автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Романа Кильдюшкина «защитить перевозчиков, ведь у них другого профильного ведомства нет, а Минфин, конечно, беспокоится об интересах отраслевых представителей — о страховых компаниях».