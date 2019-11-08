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Власти обсудили смягчение продэмбарго для компонента детских смесей
Чтобы стимулировать развитие российского производства детского питания, а именно заменителей грудного молока, правительство может снять действующий из-за продэмбарго запрет на ввоз его компонентов
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

До 18 ноября Минсельхоз совместно с другими ведомствами должен представить в правительство доклад с предложениями по мерам поддержки производства отечественных заменителей грудного молока (ЗГМ). Такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам совещания, говорится в сообщении его аппарата (есть в распоряжении РБК).

Разобраться с вопросами развития отечественного производства сухих адаптивных молочных смесей для детского питания и их компонентов еще в октябре поручил российский премьер Дмитрий Медведев: согласно приводимым оценкам, порядка 95% заменителей грудного молока — продукта, не имеющего альтернативы при вскармливании грудных детей, поставляется на российские предприятия из стран Евросоюза и США.

Для того чтобы стимулировать российское производство ЗГМ, на совещании обсуждалось несколько предложений, в том числе временное разрешение целевого ввоза сыворотки со степенью деминерализации 90% — основного компонента для производства. Сейчас ввоз этого вида сыворотки, как и многие другие продукты питания и ингредиенты, ограничен из-за действующего продэмбарго.

Локализация полного цикла производства готовой продукции ЗГМ, по версии вице-премьера, решит существующие проблемы российской отрасли производства заменителей грудного молока и «обеспечит новорожденных и их мам качественным детским питанием на основе отечественного сырья». Потребность внутреннего рынка в ЗГМ для детей раннего возраста, по оценке, которую приводит аппарат, составляет около 40 тыс. тонн в год.

РБК направил запрос в Минсельхоз.

Автор: Ирина Парфентьева
Теги: Минсельхоз, детское питание
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