СМИ сообщили о перекрытии субподрядчиками «Газпрома» дороги под Выборгом

Субподрядчики строительства комплекса по сжижению газа под Выборгом заблокировали выезд с территории рабочего общежития — они требуют заплатить им долги по контрактам

КСПГ в Выборгском районе Ленинградской области (Фото: invest.gazprom.ru)

Рабочие транспортных компаний, обслуживающих строительство комплекса по сжижению газа «Газпром инвеста» в Выборгском районе Ленинградской области, потребовали расплатиться с ними за оказанные услуги по перевозке рабочих и на несколько часов заблокировали выезд с территории общежития, где проживают рабочие, сообщает сайт 47news.

«Газпром Инвест» — «дочка» «Газпрома», выступающая в качестве единого заказчика при реализации крупнейших системных инвестиционных проектов компании. Как говорится на сайте компании, комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая» предназначен для приема газа, его подготовке к сжижению, а также хранению СПГ и его отгрузки на суда-газовозы. Его мощность составит 1,5 млн тонн сжиженного газа в год.

Выезд был заблокирован в течение нескольких часов, после чего охрана открыла запасной выход, позже приехала полиция, говорится в материале. «Стороны обошлись без рукоприкладства», — уточнило издание.

Одна из компаний сообщила, что ей задолжали 8 млн руб., другая — 1,4 млн руб. По их словам, должник — ООО «Управление механизации 51», которое в свою очередь является подрядчиком Научно-исследовательского проектного института нефти и газа «Петон».

Представитель «УМ-51» сообщил 47news, что претензии беспочвенны. По его словам, свои обязательства компания выполнила в полном объеме.