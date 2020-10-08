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СМИ сообщили о перекрытии субподрядчиками «Газпрома» дороги под Выборгом

Субподрядчики строительства комплекса по сжижению газа под Выборгом заблокировали выезд с территории рабочего общежития — они требуют заплатить им долги по контрактам
КСПГ в Выборгском районе Ленинградской области
КСПГ в Выборгском районе Ленинградской области (Фото: invest.gazprom.ru)

Рабочие транспортных компаний, обслуживающих строительство комплекса по сжижению газа «Газпром инвеста» в Выборгском районе Ленинградской области, потребовали расплатиться с ними за оказанные услуги по перевозке рабочих и на несколько часов заблокировали выезд с территории общежития, где проживают рабочие, сообщает сайт 47news.

«Газпром Инвест» — «дочка» «Газпрома», выступающая в качестве единого заказчика при реализации крупнейших системных инвестиционных проектов компании. Как говорится на сайте компании, комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС «Портовая» предназначен для приема газа, его подготовке к сжижению, а также хранению СПГ и его отгрузки на суда-газовозы. Его мощность составит 1,5 млн тонн сжиженного газа в год.

Выезд был заблокирован в течение нескольких часов, после чего охрана открыла запасной выход, позже приехала полиция, говорится в материале. «Стороны обошлись без рукоприкладства», — уточнило издание.

Одна из компаний сообщила, что ей задолжали 8 млн руб., другая — 1,4 млн руб. По их словам, должник — ООО «Управление механизации 51», которое в свою очередь является подрядчиком Научно-исследовательского проектного института нефти и газа «Петон».

Представитель «УМ-51» сообщил 47news, что претензии беспочвенны. По его словам, свои обязательства компания выполнила в полном объеме.

РБК направил запрос представителю «Газпрома», а также в ООО «Управление механизации 51».

Как ранее писал «РБК-Петербург», сроки запуска этого завода неоднократно переносились. Первоначально «Газпром» планировал запустить производство в конце 2018 года, затем — в 2019 году. Потом сроки были перенесены на 2020 год. В августе было принято решение перенести запуск на 2021 год.

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Инвестиции в проект составили около 126 млрд руб. СПГ из Ленобласти предполагается поставлять в Калининградскую область, которая сейчас получает топливо по газопроводу, проходящему через территорию Литвы. Таким образом «Газпром» рассчитывает обеспечить независимость Калининградской области от транспортировок газа через Прибалтику.

Аналитики связали перенос сроков с неблагоприятной ситуацией на рынке, когда СПГ «продается по ценам на грани рентабельности», и дефицитом судов для перевозки топлива.

Автор
Владислав Гордеев
При участии
Тимофей Дзядко, Любовь Порываева
задолженность подрядчик «Газпром»
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