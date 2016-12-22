Москва и Париж договорились о полетах в два французских города

Россия и Франция расширили межправительственное соглашение о воздушном сообщении, внесли в него французские города Марсель и Монпелье и увеличили число регулярных рейсов между странами, сообщается на сайте Минтранса.
«По результатам переговоров в таблицу маршрутов межправсоглашения о воздушном сообщении от 2 июля 2001 года внесено два новых пункта — Монпелье и Марсель», — говорится в сообщении.
Кроме того, Россия и Франция договорились увеличить число еженедельных рейсов между странами с 87 до 121, в том числе по маршрутам Москва — Париж, Москва — Ницца и Санкт-Петербург — Ницца. Пять раз в неделю пассажиры смогут летать из Москвы в Марсель, Монпелье и Бордо.
В Минтрансе добавили, что договорились также о семи рейсах в неделю по маршрутам Екатеринбург — Париж и Калининград — Париж.
«В два раза увеличена квота на выполнение нерегулярных рейсов из России во Францию — с 40 до 80. Предоставлены и дополнительные права российским грузовым перевозчикам: теперь полеты из России в Париж смогут выполняться с частотой пять рейсов в неделю», — добавили в министерстве.
В свою очередь французская сторона получила право на полеты в Россию для второго перевозчика. «Полученные права расширят возможности туристов и представителей деловых сообществ России и Франции», — заключили в Минтрансе.