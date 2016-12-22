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Москва и Париж договорились о полетах в два французских города
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Москва и Париж договорились о полетах в два французских города
Бизнес, 22:42
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Москва и Париж договорились о полетах в два французских города
Россия договорилась об авиасообщении с французскими городами Монпелье и Марсель — летать туда из Москвы россияне смогут пять раз в неделю. Общее число еженедельных рейсов между странами превысит 120
Фото: Reuters

Россия и Франция расширили межправительственное соглашение о воздушном сообщении, внесли в него французские города Марсель и Монпелье и увеличили число регулярных рейсов между странами, сообщается на сайте Минтранса.

«По результатам переговоров в таблицу маршрутов межправсоглашения о воздушном сообщении от 2 июля 2001 года внесено два новых пункта — Монпелье и Марсель», — говорится в сообщении.

Кроме того, Россия и Франция договорились увеличить число еженедельных рейсов между странами с 87 до 121, в том числе по маршрутам Москва — Париж, Москва — Ницца и Санкт-Петербург — Ницца. Пять раз в неделю пассажиры смогут летать из Москвы в Марсель, Монпелье и Бордо.

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В Минтрансе добавили, что договорились также о семи рейсах в неделю по маршрутам Екатеринбург — Париж и Калининград — Париж.

«В два раза увеличена квота на выполнение нерегулярных рейсов из России во Францию — с 40 до 80. Предоставлены и дополнительные права российским грузовым перевозчикам: теперь полеты из России в Париж смогут выполняться с частотой пять рейсов в неделю», — добавили в министерстве.

В свою очередь французская сторона получила право на полеты в Россию для второго перевозчика. ​«Полученные права расширят возможности туристов и представителей деловых сообществ России и Франции», — заключили в Минтрансе.

Автор: Константин Нагаев.
Теги: Франция , авиасообщение
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