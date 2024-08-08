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Эксклюзив

ФАС признала незаконным результат тендера на поставку лекарства от рака

ФАС признала незаконным результат регионального аукциона на закупку противоопухолевых лекарств, по которому победителем стал поставщик аналога запатентованного «Тагриссо» от AstraZeneca. Еще в стране обжалуется пять таких тендеров
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала пересмотреть заявки на участие в аукционе на поставку противоопухолевых лекарств, в том числе препарата с международным непатентованным наименованием «Осимертиниб» на 33,1 млн руб., проведенный в июне этого года в Мордовии. Соответствующая информация содержится в предписании службы, копия которого есть у РБК. Его подлинность подтвердил источник на фармацевтическом рынке.

Тендер проводило ГУП республики Мордовия «Фармация», занимающееся оптовой и розничной торговлей лекарствами. Изначально победителем аукциона стала компания «Алькофарм», собиравшаяся поставить аналог оригинального лекарства с данным МНН «Тагриссо», принадлежащего англо-шведской фармкомпании AstraZeneca и защищенного патентом до 18 октября 2032 года.

Однако на результат тендера подал жалобу другой дистрибьютор, также участвовавший в аукционе, — ООО «Фармрива». Эта компания собиралась поставить оригинальный препарат «Тагриссо», говорится в имеющихся у РБК материалах ФАС. Предложение к поставке аналога защищенного патентом препарата нарушает права его владельца, то есть AstraZeneca, аргументировали в «Фармриве».

В ФАС подтвердили РБК выдачу мордовскому ГУП соответствующего подписания. Там уточнили, что в службу поступила жалоба от участника закупки на неправомерное решение о признании заявки о поставке лекарственного препарата «Осимертиниб» от «АксельФарм» соответствующей требованиям документации. При этом «Осимертиниб» защищен евразийским патентом AstraZeneca, констатировали в ФАС.

AstraZeneca пожаловалась в Генпрокуратуру из-за препарата от рака
Бизнес
Фото:Leon Neal / Getty Images

При этом в службе установили, что в настоящий момент в арбитражном суде Москвы рассматривается исковое заявление «Аксельфарм» к AstraZeneca и Роспатенту, в котором российская компания требует предоставить ей принудительную лицензию на использование патента на «Тагриссо». Это свидетельствует о том, что у «Аксельфарм» на момент подачи «Алькофармом» заявки на участие в тендере не было «санкции правообладателя патента на изобретение», заключили в ФАС.

Соответственно, предложение о поставке препарата аналога «Тагриссо» без согласия AstraZeneca нарушает ее права, продолжили в службе. Это, в свою очередь, нарушает требования закона о закупках. Как итог ФАС признала жалобу обоснованной и выдала предписание о пересмотре заявок участников закупки, резюмировали в службе.

РБК направил запрос в ГУП «Фармация» и «Аксельфарм».

Что такое «Тагриссо»

Препарат применяется при лечении рака легкого. Согласно данным госреестра лекарственных средств, AstraZeneca зарегистрировала «Тагриссо» в России в 2017 году. Препарат выпускается на заводе иностранной компании в Калужской области. По данным отраслевой аналитической компании DSM Group, в 2023 году было закуплено 21,9 тыс. упаковок «Тагриссо» на 6,1 млрд руб. Рост год к году составил 35,1% и 36,8% соответственно.

В мае 2023 года свой аналог зарегистрировала «Аксельфарм». AstraZeneca это не устроило, и она подала на российскую компанию, а также Минздрав в суд, требуя признать регистрацию незаконной. В удовлетворении иска суд тогда отказал, апелляция решение подтвердила, и сейчас AstraZeneca пытается оспорить его в кассационной инстанции.

Как AstraZeneca борется с дженериками

В июле этого года англо-шведская компания пожаловалась на «Аксельфарм» из-за аналога «Тагриссо» в Генпрокуратуру. В своей жалобе AstraZeneca сообщала о том, что в конце июня этого года министерство здравоохранения Свердловской области, государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы», а также министерство здравоохранения Рязанской области заключили контракты (суммарно на 42 млн руб.) на поставку препарата «Осимертиниб» от российской «Аксельфарм».

AstraZeneca просила Генпрокуратуру провести проверку на предмет нарушения законодательства в действиях лиц, участвующих в госзакупках «Осимертиниба», в том числе по признакам нарушений, предусмотренных в КоАП, — обращение фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарств, нарушение законодательства в сфере закупок. Сейчас эта жалоба все еще находится на рассмотрении.

В AstraZeneca уточнили РБК, что «Фармрива» — ее партнер, поставляющий препараты компании в ряде регионов. Тендер в Мордовии — единственный, который попыталась оспорить «Фармрива», при этом в других регионах обжалуется еще пять тендеров, по которым были приняты решения в пользу аналогов «Тагриссо», уточнили в AstraZeneca.

Ранее иностранная компания уже обращалась в правоохранительные органы из-за аналогов своих препаратов. Так, в апреле этого года компания пожаловалась в Следственный комитет на российского производителя «Акрихин». Тот выпустил в оборот аналог лекарства для лечения диабета «Форсига», защищенного патентом AstraZeneca до 2028 года. Как уточнили РБК в иностранной компании, сейчас СК продолжает рассмотрение жалобы.

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