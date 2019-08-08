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Бизнес ,  
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Крым расторг инвестконтракт по одному из крупнейших винных проектов
Компания «Таврика Крым», аффилированная с экс-акционером банка «Россия» и группой «Агора», не выполнила условия инвестсоглашения и потеряла участок под строительство нового винного производства в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

О том, что крымские власти расторгли инвестсоглашение с ООО «Таврика Крым» следует из протокола заседания совета по улучшению инвестиционного климата республики, которое состоялось 18 июля 2019 года. Причиной разрыва отношений с инвестором стало неисполнение им обязательств, указано в документе.

В марте 2016 года — «Таврика Крым» заключила с республикой инвестиционное соглашение на 543,2 млн руб., в рамках которого было запланировано строительство «завода по розливу и консервации, переработке и розливу тихих вин и коньяков». В свою очередь, республика предоставляла в аренду земельные участки сроком на 49 лет. Инвестор, которому был предоставлен участок общей площадью в семь гектар под строительство предприятия, так и не приступил к реализации проекта, подтвердила РБК пресс-секретарь Министерства экономического развития Республики Крым Анна Абувакарова. «Проект предполагал создание 146 рабочих мест, но в течение трех лет инвестор не предпринимал никаких действий. Предоставленный участок даже не был оформлен в аренду», — пояснила представитель ведомства. Поэтому, после того как инвестор предоставил заявление о расторжении, оно было удовлетворено.

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Бывший акционер банка «Россия» займется виноделием в Крыму

Соглашение с республиканскими властями «Таврика Крым» подписывала одновременно с компанией «ООО «Инвест Алко»: последняя планировала создать «современное предприятие по выращиванию плодово-овощной сельскохозяйственной продукции и свежих фруктов» (заявленная стоимость контракта — 781,43 млн руб.). У обеих компаний — две общие группа акционеров — профильные и ранее не объявлявшие о своих проектах на алкогольном рынке. Первая — это структуры дистрибьюторской группы «Агора» Николая Сафронова и Михаила Журавлева, поставщика вин ФГУП «ПАО «Массандра». Вторая — структуры, аффилированные с Натальей Свитовой, которая до 2014 года была акционером банка «Россия». Общий у компаний и гендиректор, следует из данных СПАРК, — Ольга Пленкина.

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И ты, брют: кто инвестирует в крымские виноградники

Совокупный заявленный обеими компаниями объем инвестиций в винодельческую отрасль региона — 1,32 млрд руб. — на тот момент считался крупнейшим, подчеркивали участники рынка. Площадь земель, выделенных для выращивания винограда в пользу «Инвест Алко», как позднее рассказывала Пленкина, составляет 1,79 тыс. га. Такая территория высадки ставит этот проект в число крупнейших винодельческих в регионе. Для сравнения: у Инкерманского завода марочных вин — 2,7 тыс. га, «Массандре» принадлежит 4 тыс. га, «Алеф-Виналь-Крым» (бренд Villa Krim) — 1,9 тыс. га. У «Инвест Алко», судя по данным, приведенным в протоколе совета, проект продолжается — на последнем заседании ей поручено совместно с администрацией Бахчисарайского района провести работу по «вопросу социальной нагрузки по проекту».

Связаться с представителями «Таврика Крым» и «Инвест Алко» РБК не удалось.

Автор: Анна Левинская
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Крым, виноделие
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