Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

Консалтинговая компания PwC по заказу Московского урбанистического форума подготовила отчет о качестве жизни в российской столице в сравнении с другими мегаполисами мира (есть в распоряжении РБК). Российскую столицу сравнили с 11 мегаполисами, в том числе Нью-Йорком, Лондоном, Сингапуром, Сан-Паулу. Самый малонаселенный город в исследовании — Берлин, в котором проживают 3,6 млн человек, самый густонаселенный — Шанхай с 26,1 млн человек. Население Москвы, по официальным данным, — 12,5 млн человек.
Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью. В отчете также анализируется, как эти показатели изменились за пять лет, с 2014 по 2018 год.
Среди основных выводов исследования:
- В Москве ежегодно строится более 3 млн кв. м жилья, но в расчете на одного жителя города это немного, за прошлый год было построено 0,28 кв. м на одного москвича. В результате уровень обеспеченности жилой площадью остается сравнительно низким по сравнению с другими мегаполисами: Москва в исследовании заняла восьмое место по обеспеченности жильем.
- По данным PwC, по сравнению с 2014 годом в Москве стало проще купить квартиру: российская столица поднялась с восьмого на седьмое место по уровню индекса доступности покупки жилья. Для расчета этого индекса аналитики сравнили доходы среднестатистического домохозяйства с расходами на покупку квартиры в ипотеку. При этом покупка жилья для жителей большинства мегаполисов (Лондона, Берлина, Нью-Йорка и других) доступнее, как и аренда. По доле доходов, которые нужно тратить, чтобы арендовать квартиру, Москва вошла в пятерку.
- Москва стала второй по экономичности потребления холодной воды на человека — 133 л в день. Меньше используют только жители Берлина (117 л), а Нью-Йорк и по этой статье расходов первый — 435 л. Тарифы на воду при этом в Москве сравнимы с тарифами в Нью-Йорке — $8,8 против $8,3 за 200 л ежедневного потребления.
- Москва вошла в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi (7,3 тыс.) и по числу городских камер видеонаблюдения (168 тыс.). Больше всего точек бесплатного интернета в Сингапуре и Сеуле — 20 тыс. и 8,7 тыс. соответственно. В тройку лидеров по оснащению городскими камерами видеонаблюдения попали Лондон, Пекин и Шанхай, где их установлено 500 тыс., 430 тыс. и 200 тыс. соответственно.
- Москва находится только на восьмом месте по плотности улично-дорожной сети, но на втором — по вводу дорог. В прошлом году в российской столице было построено 127,8 км дорог. На первом месте Пекин с 132 км, на третьем — Нью-Йорк с 91 км. Однако по половине анализируемых городов в принципе не представлено данных о вводе дорог в 2018 году.
- Уровень автомобилизации в Москве снижается в среднем на 0,3% в год: по итогам 2018 года на тысячу жителей в столице было зарегистрировано 316,6 автомобиля (учитывая автомобили компаний), подсчитали в PwC.
- Москва входит в пятерку городов с самой доступной арендой офисов — средняя ставка аренды офиса составляет $454 за 1 кв. м в год. При этом из-за девальвации рубля за последние пять лет среднегодовое снижение ставки составило 18%. Дороже всего арендовать офис в Лондоне — $1,5 тыс. за 1 кв. м в год, дешевле всего — в Сан-Паулу, где годовая аренда 1 кв. м обойдется в $284.