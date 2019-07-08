Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

Аналитики PwC подсчитали, как изменилось качество жизни в Москве за пять лет. Квартиры в ней хотя и подешевели, но все еще менее доступны, чем в Лондоне. Российская столица лидирует по площади парков, но отстает по плотности дорог

Фото: Илья Питалев / ТАСС

Консалтинговая компания PwC по заказу Московского урбанистического форума подготовила отчет о качестве жизни в российской столице в сравнении с другими мегаполисами мира (есть в распоряжении РБК). Российскую столицу сравнили с 11 мегаполисами, в том числе Нью-Йорком, Лондоном, Сингапуром, Сан-Паулу. Самый малонаселенный город в исследовании — Берлин, в котором проживают 3,6 млн человек, самый густонаселенный — Шанхай с 26,1 млн человек. Население Москвы, по официальным данным, — 12,5 млн человек.

Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью. В отчете также анализируется, как эти показатели изменились за пять лет, с 2014 по 2018 год.

Среди основных выводов исследования: