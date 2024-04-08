Замещение Coca-Cola вывело бренд «Добрый» в топ-5 брендов по узнаваемости

«Добрый» стали узнавать чаще «Домика в деревне». Инфографика

Бренд напитков «Добрый» вошел в число топ-5 по узнаваемости среди брендов повседневного спроса, следует из рейтинга FMCG-брендов, подготовленного исследовательской компанией NTech, с которым ознакомился РБК.

Рост бренда в рейтинге связан с заменой вместо официально ушедших с российского рынка напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite, пояснили РБК в NTech. Этот бренд поднялся сразу на 24 позиции по сравнению с 2022 годом.

Тройка остальных лидеров не поменялась за последний год — на первом месте «Мираторг», на втором — чипсы Lay's, на третьем — прошлогодний лидер «Простоквашино».