«Добрый» стали узнавать чаще «Домика в деревне». Инфографика
Бренд напитков «Добрый» вошел в число топ-5 по узнаваемости среди брендов повседневного спроса, следует из рейтинга FMCG-брендов, подготовленного исследовательской компанией NTech, с которым ознакомился РБК.
Рост бренда в рейтинге связан с заменой вместо официально ушедших с российского рынка напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite, пояснили РБК в NTech. Этот бренд поднялся сразу на 24 позиции по сравнению с 2022 годом.
Тройка остальных лидеров не поменялась за последний год — на первом месте «Мираторг», на втором — чипсы Lay's, на третьем — прошлогодний лидер «Простоквашино».
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