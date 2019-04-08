«Ростелеком» выкупит 49% акций ООО «Национальные технологии»

Компания «Ростелеком» договорилась о вхождении в капитал ООО «Национальные технологии». Совместное предприятие создается для разработок систем сбора информации и хранения баз данных

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Ростех», «Ростелеком», а также «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области производства и внедрения систем хранения данных, сообщили РБК в пресс-службе «Ростелекома». Совместное предприятие будет создано путем вхождения «Ростелекома» в капитал ООО «Национальные технологии».

Таким образом, 51-процентная доля в уставном капитале будет у «Ростеха», а 49% акций «Ростелеком» выкупит у холдинга «Цитадель» и «КНС Групп», которые являются структурами «ИКС Холдинга».

Что касается компании Черепенникова, то она в этом проекте будет ключевым технологическим партнером. По словам самого генерального директора «ИКС Холдинга», новый альянс «существенно расширит возможности для создания и реализации отечественной продукции гражданского назначения».

Одной из основных задач СП названо совершенствование оборудования для сбора информации и систем хранения данных для исполнения требований Федерального закона «О противодействии терроризму» (ФЗ-374).

ООО «Национальные технологии» было создано концерном «Автоматика» «Ростеха» при участии структур «ИКС Холдинга» в 2017 году.​