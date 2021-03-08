Семья основателя Fiat договорилась о покупке доли в Christian Louboutin

Наследники основателя Fiat Джанни Аньелли решили купить почти четверть французского обувного бренда Christian Louboutin. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале этого года

Фото: Gao Jing / Keystone Press Agency / Global Look Press

Семья основателя Fiat Джанни Аньелли договорилась о покупке доли в компании французского дизайнера-модельера Кристиана Лубутена, говорится в сообщении холдинговой компании Аньелли Exor.

Через Exor семья Аньелли намерена за €541 млн ($641,5 млн) приобрести 24% компании. Помимо этого, Exor назначит двух из семи членов совета директоров Christian Louboutin.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2021 года. После нее контрольный пакет акций компании по-прежнему останется у Лубутена и его делового партнера Бруно Шамбеллана.

Последние годы Аньелли диверсифицируют свои активы и приобретают доли в компаниях за пределами автомобильного рынка. В частности, в декабре Exor вложила €80 млн в китайский премиальный бренд Shang Xia, соучредителем которого является французская компания Hermès, сообщил Reuters.