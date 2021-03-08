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Семья основателя Fiat договорилась о покупке доли в Christian Louboutin

Наследники основателя Fiat Джанни Аньелли решили купить почти четверть французского обувного бренда Christian Louboutin. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале этого года
Фото: Gao Jing / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Gao Jing / Keystone Press Agency / Global Look Press

Семья основателя Fiat Джанни Аньелли договорилась о покупке доли в компании французского дизайнера-модельера Кристиана Лубутена, говорится в сообщении холдинговой компании Аньелли Exor.

Через Exor семья Аньелли намерена за €541 млн ($641,5 млн) приобрести 24% компании. Помимо этого, Exor назначит двух из семи членов совета директоров Christian Louboutin.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2021 года. После нее контрольный пакет акций компании по-прежнему останется у Лубутена и его делового партнера Бруно Шамбеллана.

Последние годы Аньелли диверсифицируют свои активы и приобретают доли в компаниях за пределами автомобильного рынка. В частности, в декабре Exor вложила €80 млн в китайский премиальный бренд Shang Xia, соучредителем которого является французская компания Hermès, сообщил Reuters.

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Фото:MikeDotta / Shutterstock

Аньелли владеет 53% Exor. Семья контролирует Ferrari NV, футбольный клуб «Ювентус» и автопроизводителя Stellantis NV — объединенные компании Fiat Chrysler и PSA Peugeot.

Christian Louboutin стал одним из известных премиальных брендов обуви благодаря красному цвету подошвы туфель. Как к нему пришла эта идея, Лубутен рассказывал в интервью Artflyer. По словам дизайнера, он не мог понять, почему его эскизы, казавшиеся такими впечатляющими на бумаге, теряли «энергию» при воплощении в жизнь. «Перепробовав разные вещи, чтобы оживить дизайн, и разочарованный, я случайно схватил красный лак для ногтей моей помощницы и покрасил подошву. Я сразу понял, что это будет успех» — рассказал Лубутен. В ходе сделки стоимость его компании оценили почти в €2,3 млрд.

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