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Более 80% россиян согласились покупать контрафакт
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Более 80% россиян согласились покупать контрафакт
Бизнес, 08 мар, 10:22
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Более 80% россиян согласились покупать контрафакт
Большинство граждан России готовы покупать подделки оригинальных товаров, особенно одежды и обуви. Тех, кто готов делать такие подарки другим, чуть меньше — около 75%
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Около 86% россиян лояльны к покупкам контрафактных товаров, а 75% готовы приобретать их в подарок. Москвичи более избирательны: 20% жителей столицы готовы покупать исключительно оригинальные товары. Об этом говорится в исследовании юридической компании BrandMonitor, которое есть в распоряжении РБК. В онлайн-опросе, подготовленном BrandMonitor, участвовали 10 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Больше всего лояльны к неоригинальным товарам на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Жители этих регионов больше других готовы дарить подделки. Если в среднем 25% россиян отказались покупать неоригинальный товар в подарок, то в этих регионах эта доля в два раза меньше (8 п.п. и 9 п.п. соответственно). 

Дарить подделки россияне отказываются потому, что считают это «неприемлемым с моральной точки зрения», так считают почти 40% из тех, кто отказывается от таких подарков. Опрошенные считают это обманом, поясняется в исследовании. Только 13% респондентов из числа отказавшихся не стали бы делать такой подарок из-за беспокойства о здоровье получателя.

Больше всего опрошенные готовы покупать неоригинальную одежду и обувь и аксессуары. Причем это не зависит от канала продаж: россияне готовы покупать их и онлайн, и в розничных магазинах. В конце 2017 года Роспотребнадзор проверял ввозимую в Россию одежду. Почти половина проверенного не соответствовала требованиям — около 33 тыс. партий. Почти все нарушения касались несоблюдения требований к маркировке или документам, рассказал РБК представитель ведомства Анна Брычева.

Еще около 32% россиян готовы покупать неоригинальную электронику, говорится в исследовании. На рынке бытовой техники проблема не стоит остро, рассказывает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. По его словам, подделки крупной техники практически не существует, так как делать это не имеет экономического смысла. Однако в сегменте мобильных устройств, аксессуаров и картриджей проблема более заметна, замечает он.

Откуда в России контрафакт

Всего доля незаконного оборота товаров в разных отраслях в России составляет от 20 до 50%, оценивал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Это соответствует более 2 трлн руб., заявлял он. В России, по различным оценкам, в разным секторах экономики контрафакт составляет от 5 до 30%, рассказывает представитель Роскачества Мария-Марта Галичева. На рынке потребительских товаров эта доля составляет около 9% от оборота розничной торговли, приводит она данные экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Основной поток контрафактной продукции в Россию идет из Китая и стран Юго-Восточной Азии, хотя некоторые производства сосредоточены на территории России и республиках вокруг, говорит генеральный директор BrandMonitor Юрий Вопилов. Больше половины незаконно ввезенных товаров из Китая — это игрушки, почти треть — одежда, 5% — еда, рассказывает Брычева о результатах проверки китайских товаров в 2016–2017 годах.

Контрафактом считается не только подделка, но и продукция, на которую товарный знак нанесен нелегально или который используется без разрешения правообладателя, рассказывает Гуськов. Фактически ввоз таких товаров сейчас запрещен, но их может стать больше после решения Конституционного суда, рассказывает он. В феврале 2017 года Конституционный суд разрешил освобождать от ответственности импортеров оригинальных товаров, у которых нет права на товарный знак. Правообладатель может ограничивать ввоз на внутренний российский рынок или завышать цены, считает суд. «Особую опасность такие действия могут приобретать в связи с применением каким-либо государством санкций против Российской Федерации», — говорится в материалах суда.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: контрафакт , параллельный импорт
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