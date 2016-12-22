Футбольный клуб «Бордо» продали за €100 млн

У французского футбольного клуба «Бордо» сменился владелец. Французский телеканал M6, владевший клубом с 1999 года, продал его американской GACP

Фото: Emmanuel Foudrot / Reuters

Французская частная медиакомпания M6 Metropole Television продала футбольный клуб «Бордо» американской инвестиционной компании General American Capital Partners (GACP), базирующейся в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявлении французской компании.

«M6 Group сегодня завершила продажу футбольного клуба Girondins de Bordeaux американскому инвестиционному фонду General American Capital Partners (GACP) за €100 млн ($114 млн)», — приводит агентство цитату из отчетности M6 за первые девять месяцев 2018 года.

M6 купил французский клуб в 1999 году и надеялся вернуть дни его славы 1980-х годов, когда «Бордо» трижды выигрывал Кубок французской лиги и дважды Кубок Франции. После смены владельца команда один раз выиграла Кубок лиги (в 2009 году) и один раз Кубок Франции (в 2013 году).

«Для М6 страница переворачивается, для FCGB открывается новая», — написал на своей странице в Twitter президент M6 Николя де Таверно.

«Я желаю больших успехов новой управленческой команде и благодарю всех жирондистов [полное название клуба — «Жиронден де Бордо», Girondins de Bordeaux] за эти 19 лет. Мы вместе пережили незабываемые эмоциональные моменты. Я останусь преданным поклонником жирондистов», — добавил теперь уже бывший владелец клуба.