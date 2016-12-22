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Правила менеджера Майкла Тача
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Правила менеджера Майкла Тача
Премия РБК, 09:13
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Правила менеджера Майкла Тача
Майкл Тач в 2013 году возглавил «Связной» и добился роста выручки на 17%. Сейчас финалист Премии РБК 2015 года руководит блоком «Розничный бизнес» в Альфа-банке. РБК представляет правила менеджера Майкла Тача
Майкл Тач (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

«В любой ситуации следовать своим принципам»

Ты не можешь быть сегодня ответственным, а завтра отказаться от своих слов, не можешь говорить с людьми о доверии, а потом скрывать от них факты. И даже если расстаешься с людьми, ты должен это делать по-человечески.

«Давая людям ответственность, вы даете возможность очень быстро вырасти»

Необходимо сохранять спокойствие, заставлять себя верить в успех и не бояться быстро принимать решения. А когда времени на принятие решения экстремально мало, как никогда важна помощь твоей команды. Коллективный разум позволяет решить любую задачу в разы быстрее.

Про делегирование говорят все, поэтому это может звучать банально. Но признаемся себе честно: в крупной компании большинство решений утверждается на уровне двух-трех топ-менеджеров или принимается с их участием. Поэтому красивое слово «делегирование» в сегодняшних реалиях — зачастую миф. Я же говорю о стопроцентном делегировании, когда ваши люди принимают решения вообще без вашего участия. Давая своим людям ответственность, вы даете им возможность очень быстро вырасти. А чем быстрее растет каждый, тем быстрее растет и бизнес.

Майкл Тач работал в компании General Electric Capital, был финансовым директором розничного банка GE Money Bank в России. Семь лет он находился в должности главного управляющего директора в «Связном», куда пришел в 2007 году. В 2013 году стал гендиректором компании. За год выручка «Связного» выросла на 17% — с 92 млрд до 108 млрд руб. Тач был инициатором запуска продаж в «Связном» финансовых услуг и страховых продуктов: благодаря этому ретейлеру удалось диверсифицировать бизнес. В 2016 году он стал главным исполнительным директором «М.Видео».

В настоящее время финалист Премии РБК 2015 года возглавляет блок «Розничный бизнес» в Альфа-банке: занимается долгосрочной стратегией развития, внедряет новые продукты и совершенствует качество сервиса.

«Нужно подавать личный пример»

У вас всегда есть выбор: можно сохранять уверенность либо не сохранять ее. Если вы выбрали второй вариант — вставайте и уходите со своего места немедленно.

Чтобы вселять уверенность, нужно подавать личный пример и инвестировать львиную долю своего дня в коммуникацию с людьми на всех уровнях. В «мирное время» они могут, скажем, неделю спокойно обходиться без твоего внимания и встречаться с тобой, только чтобы согласовать важное решение. В период вызовов нужно с ними коммуницировать в 100 раз больше, чем когда-либо. Причем абсолютно на всех уровнях.

В какой-то момент тебя может дико раздражать, что ты по десять раз в день говоришь одно и то же. Но людям нужно знать, почему ты принимаешь именно такие решения, что ты собираешься делать завтра, как о компании сейчас думают партнеры и кредиторы. Нужно детально разжевывать информацию, говорить правду, отвечать на вопросы. Иногда это жутко некомфортно, но надо.

«Особый подход»

У каждого (в команде. — РБК) свой характер. Чтобы их сильные стороны работали, а слабые не мешали делу, в каждом случае нужен свой особый подход. С одним можно и нужно ругаться так, что трясутся стены. Другой у нас очень талантливый, но с тонкой душевной организацией, поэтому на повышенных тонах с ним нельзя. Акционер — ровно такой же человек со своим характером. И он личность, а я пока не встречал ни одной простой личности.

«Нельзя работать семь дней в неделю»

Можно работать 24/7, но тогда это спринт. Когда ты закрываешь сделку M&A, ты работаешь круглосуточно, но закрытие сделки имеет начало и конец. А мы про бизнес, и у него конца нет. Поэтому нельзя работать семь дней в неделю — это как бежать первые 10 км марафона с максимальной скоростью, а потом вынужденно идти оставшиеся 32 км пешком. Рассчитывайте дыхание.

К тому же надо уметь выключаться. Раз в неделю ты даешь себе пять часов, выключаешь телефон, делаешь что-то для себя. Потом включаешь его и продолжаешь быть все время на работе. В первый раз страшно, потом уже нет.

«Ты никогда не можешь сказать, что все сделал»

В самый сложный период я часто себя чувствовал персонажем фильма «Игра». Когда тебе кажется, что все — ты нашел ключ, ситуация разрешена, можно хотя бы немного расслабиться и даже отпраздновать. А на самом деле за поворотом следующий интереснейший поворот. Но при этом тебе не страшно, а просто очень интересно дойти до конца и посмотреть, что же там для тебя приготовили.

О том, как Майкл Тач, еще будучи президентом «Связного», уберег компанию от кризиса, читайте в журнале РБК

Теги: Премия РБК , Майкл Тач , менеджер , Альфа-Банк , Связной
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