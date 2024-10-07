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Эксклюзив

Глава «Лемана ПРО» объяснила причину импорта гвоздей

Упадок промышленности в 1990-е годы привел к тому, что гвозди стало дешевле и выгоднее завозить из Китая. Россия не должна зависеть от импорта, но полная локализация может иметь риски, например для качества, считает Марина Фытова
Марина Фытова
Марина Фытова (Фото: Дмитрий Рухлецкий для РБК)

Около 72% ассортимента крупнейшей сети магазинов товаров для строительства и обустройства дома «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin), произведены внутри страны, но достаточно большое количество товаров все еще импортируется. Об этом рассказала в интервью РБК исполнительный директор компании Марина Фытова.

Говоря о том, какие товары завозятся из-за рубежа, исполнительный директор «Лемана ПРО» не скрывает удивления: «В нашей стране столько лесов, а мы импортируем ели, сосны и луковицы растений. Опять же, я была удивлена, что семена огурцов у нас импортируются. Про гвозди я не буду говорить — меня всегда удивляло, как можно импортировать гвозди».

Полную версию интервью читайте на сайте РБК утром в понедельник, 7 октября.

Ассортимент елей и луковичных растений «Лемана ПРО» заменила, и теперь в ее магазинах продаются российские товары. Но с замещением импортных гвоздей или скобяных изделий ситуация более сложная, признает Фытова.

«Мы проанализировали одну из категорий металлических скобяных изделий и выяснили, что в Китае два завода закрывают в двойном объеме все мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет: сложно предложить кому-то инвестировать, когда уже в двойном объеме закрыт весь мировой спрос».

Матвиенко удивилась, что в России «даже гвозди» импортные
Бизнес
Валентина Матвиенко

Производство гвоздей в России не развивалось потому, что их было дешевле закупать в Китае. «В 1990-х годах, когда промышленность у нас была в упадке, ряд производств закрылись. У части заводов просто морально устарело оборудование. Экономически это было нецелесообразно», — указывает Фытова.

В тяжелую промышленность необходимо инвестировать серьезные средства, которые не окупятся за два года. «Но мы все больше и больше понимаем, что нельзя на 100% зависеть от импорта, нужно производить в стране», — говорит Фытова. При этом топ-менеджер признает, что полностью локализовать производство невозможно и нецелесообразно — на рынке необходимо поддерживать высокий уровень конкуренции, иначе качество товаров будет страдать.

Удивление по поводу того, что Россия импортирует даже гвозди, еще в апреле 2022 года публично выражала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — заявляла Матвиенко на заседании верхней палаты парламента. Чтобы удовлетворить внутренние потребности, она предлагала поручить их производство малому и среднему бизнесу. В ответ гендиректор «Северстали» Александр Шевелев и руководитель компании — производителя саморезов Prof-met. Дмитрий Миридонов заявляли, что российские промышленники готовы перейти к импортозамещению гвоздей, но при условии экономической целесообразности и поддержке государства. В Минпромторге отмечали, что Россия производит достаточно гвоздей.

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