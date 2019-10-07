АвтоВАЗ отозвал в России почти 4 тыс. Lada Granta

У проданных с августа этого года машин необходимо проверить работоспособность обратного клапана вакуумного усилителя

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АвтоВАЗ отзывает в России почти 4 тыс. Lada Granta, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, проданные c августа 2019 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя», — указано в сообщении.

Всех владельцев автомобилей этой модели, которые подпадают под отзыв, производитель уведомит по телефону или рассылкой писем. Им нужно будет передать свои транспортные средства в ближайший дилерский центр для ремонта, который компания проведет за свой счет. На всех подпадающих под отзыв автомобилях заменят обратный клапан усилителя тормоза.

Представитель АвтоВАЗа отказался от комментариев РБК.