МВД не нашло нарушений при поставке рельсов в Крым

Крымское линейное управление МВД по Крыму после проверки не выявило нарушений по поставке рельсов предприятием «Спектр» в адрес Крымской железной дороги (КЖД), следует из материалов МВД, копия которых имеется в распоряжении РБК. Их подлинность подтвердил представитель «Спектра».
Согласно документам полиция проверила проведенные в 2016–2017 годах закупки двух партий рельсов объемом 3,9 тыс. т и 2,7 тыс. т и выявила, что весь объем был поставлен и претензий со стороны КЖД к исполнению заказа нет.
В ходе проверки для проведения экспертной оценки было привлечено ФБУ «Крымская лаборатория судебной экспертизы», которое проверило закупочные цены и стоимость доставки. В итоге было установлено, что «Спектр» закупал рельсы по цене, которая является ниже среднерыночной, действовавшей в тот период времени на территории страны, а также без нарушений осуществлял доставку.
Представители МВД, КЖД и Минтранса пока на запросы РБК не ответили.
Как писал РБК в августе прошлого года, «Спектр» заключил контракты с КЖД на поставку рельсов длиной по 100 м общей массой 3,9 тыс. т, их сумма составила 289 млн руб. Сам «Спектр» купил партию аналогичных рельсов (длиной по 100 м и и весом 3,9 тыс. т) у филиала РЖД «Росжелдорснаба». Сумма этого контракта составила 166 млн руб., то есть в 1,7 раза меньше. Представитель «Спектра» заявлял, что удорожание произошло из-за сложной логистики. Эксперты РБК также говорили, что доставить стометровые рельсы в Крым стоит дорого, поскольку никто не доставлял рельсы и, по сути, компании пришлось специально разрабатывать регламент.
Крымская железная дорога будет соединена с материковой Россией после сдачи в эксплуатацию второй части Крымского моста в конце 2019 года. Сейчас по мосту курсируют только легковые автомобили и автобусы. Автомобильная часть моста была сдана на полгода раньше срока. Президент Владимир Путин открыл движение 15 мая, лично проехав за рулем «КамАЗа» во главе колонны грузовиков.
«Впереди еще пуск грузовой трассы — осенью это будет сделано, я не сомневаюсь, а через год — железнодорожной», — сказал тогда Путин. Глава «Росавтодора» (заказчика моста) Роман Старовойт уточнил, что грузовое движение планируется открыть с 1 октября. По его словам, движение по мосту будет бесплатным.