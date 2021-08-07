Во Франции допустили падение производства вина до минимума с 1945 года

Во Франции ожидают крупнейшего за 76 лет спада производства вина. Весной поля пострадали от заморозков, а дождливое лето привело к распространению болезней на виноградниках

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Производство вина во Франции в 2021 году может упасть до «исторически низкого уровня» и составить от 32,6 млн до 35,6 млн гектолитров, что на 24–30% ниже показателя прошлого года, спрогнозировал Минсельхоз Франции.

Это может стать худшим показателем с 1945 года, сообщил телеканал BFM. Прошлый минимум был зафиксирован в 2017 году, когда в стране произвели 35,6 млн гектолитров вина.

Как пояснили в Минсельхозе, на спад производства повлияли заморозки. К примеру, в Шампани резкое похолодание в апреле уничтожило почти треть всех бутонов. Заморозки наблюдались и в других регионах, в том числе в Провансе и Долине Роны. Наиболее пострадавшими оказались ранние сорта винограда мерло и шардоне.

Как заявил в апреле глава Минсельхоза Франции Жюльен Денорманди, влияние апрельских заморозков на отрасль, «возможно, крупнейшая агрономическая катастрофа начала XXI века». По его оценке, холода затронули 10 из 13 винодельческих регионов и «сотни тысяч гектаров» полей.