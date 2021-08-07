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Во Франции допустили падение производства вина до минимума с 1945 года

Во Франции ожидают крупнейшего за 76 лет спада производства вина. Весной поля пострадали от заморозков, а дождливое лето привело к распространению болезней на виноградниках
Фото: Julien Goldstein / Getty Images
Фото: Julien Goldstein / Getty Images

Производство вина во Франции в 2021 году может упасть до «исторически низкого уровня» и составить от 32,6 млн до 35,6 млн гектолитров, что на 24–30% ниже показателя прошлого года, спрогнозировал Минсельхоз Франции.

Это может стать худшим показателем с 1945 года, сообщил телеканал BFM. Прошлый минимум был зафиксирован в 2017 году, когда в стране произвели 35,6 млн гектолитров вина.

Как пояснили в Минсельхозе, на спад производства повлияли заморозки. К примеру, в Шампани резкое похолодание в апреле уничтожило почти треть всех бутонов. Заморозки наблюдались и в других регионах, в том числе в Провансе и Долине Роны. Наиболее пострадавшими оказались ранние сорта винограда мерло и шардоне.

Как заявил в апреле глава Минсельхоза Франции Жюльен Денорманди, влияние апрельских заморозков на отрасль, «возможно, крупнейшая агрономическая катастрофа начала XXI века». По его оценке, холода затронули 10 из 13 винодельческих регионов и «сотни тысяч гектаров» полей.

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Фото:Reuters

Кроме заморозков, по производству вина ударило и дождливое лето, отметили в министерстве. Из-за высокой влажности на виноградниках начали распространяться болезни, в том числе плесень, черная гниль и мучнистая роса. От них пострадали виноградники в Шампани, Эльзасе, Божоле и поля на юго-западе.

В июле в рейтинговом агентстве «Национальные кредитные рейтинги» предупредили, что оптовые цены на российское вино к 2022 году вырастут на 15–20%. Российские вина будут дорожать из-за роста цен на виноматериал, объем которого снизился из-за засухи, нехватки российских саженцев и увеличения стоимости импортного посадочного материала, спрогнозировали аналитики.

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В свою очередь, виноград подорожал, потому что из-за изменений в законодательстве стал более востребованным у российских виноделов. В декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон «О виноградарстве и виноделии». Согласно ему называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны сырья, использовать при производстве ввезенные из-за границы виноматериалы запретили. К тому моменту Россия обеспечивала себя своим виноградом на 30%, остальное импортировалось.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Вино Франция виноделие
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