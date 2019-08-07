Подмосковный участок самой загруженной трассы отремонтируют за ₽15 млрд

Контракт на строительство и реконструкцию участка федеральной дороги М-5 «Урал» на территории Московской области получила ДСК «Автобан». Его стоимость превышает 15 млрд руб.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Подконтрольная Федеральному дорожному агентству (Росавтодор) «Центравтомагистраль» заключила с дорожно-строительной компанией «Автобан», принадлежащей бизнесмену Алексею Андрееву, контракт на строительство и реконструкцию федеральной дороги М-5 «Урал» на территории Московской области — от Ульянино до Непецино, протяженность этого участка действующей дороги составляет 22 км. Это следует из материалов госзакупок. Стоимость контракта составляет 15,4 млрд руб. Из них почти половина (7,2 млрд руб.) будет направлена в 2023 году, на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 87,4 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы Росавтодора и ДСК «Автобан».

Конкурс на проведение ремонтных работ структура Росавтодора разместила 21 июня. Единственную заявку подал «Автобан», и в результате с ним и заключили контракт.

Автомобильная дорога общего пользования М-5 «Урал» проходит от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, общая протяженность дороги составляет 1879 км. В 2018 году, согласно рейтингу Минтранса, дорогу признали самой загруженной дорогой в стране.

С начала года подконтрольные Росавтодору структуры провели более 100 конкурсов на строительство и реконструкцию трассы М-5 «Урал», общая сумма которых превышает 130 млрд руб.

Самым крупным из них стал конкурс от Упрдор «Южный Урал» на строительство и реконструкцию 45 км трассы М-5 «Урал» на территории Челябинской области, размещенный в конце июня (на 26 млрд руб.). Но на него не поступило ни одной заявки. Однако потом строительная организация «Бриллер» пожаловалась в ФАС на многочисленные нарушения в закупочной документации. По результатам проверки ФАС выдала Упрдор «Южный Урал» предписание устранить выявленные нарушения, а именно внести изменения в закупочную документацию в срок до 12 августа 2019 года.