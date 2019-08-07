В Крыму бывшую дачу генсеков продали за ₽1,2 млрд

Деньги от продажи «Глицинии» пополнят республиканский бюджет, говорил ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов

Вид на поселок Форос в Крыму (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Пансионат «Глициния» в Крыму, где во времена СССР располагались государственные дачи, был продан за 1,2 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости — Крым» со ссылкой на министра имущественных и земельных отношений республики Анну Анюхину. По ее словам, сделка состоялась около месяца назад.

Анюхина не раскрыла, кто стал новым владельцем пансионата. «Пока юридическое лицо вам не могу сказать», — отметила она, пояснив только, что покупатель — юридическое лицо из России.

В марте о планах продать бывшую государственную дачу минимум за 1 млрд руб. говорил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, средства он продажи дачи должны пополнить бюджет республики.

Государственные дачи № 1 и № 2 в прибрежной зоне в поселке Ореанда под Ялтой построили в 1955 году. В этих местах с 1956 по 1989 год отдыхали руководители СССР, в том числе Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев.

С 1989 года, после строительства госдачи СССР в Форосе, «Глициния» была закрытой здравницей, а в 1997 году ее преобразовали в пансионат. На территории «Глицинии» расположены садово-парковый ансамбль площадью 27 га и собственный 700-метровый пляж. В годы, когда Крым был в составе Украины, пансионат принадлежал Госуправлению делами президента Украины.