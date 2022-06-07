Финн из «Особенностей национальной охоты» закрыл советский ресторан

Вилле Хаапасало (Фото: Matti Matikainen / Newspix24 / Global Look Press)

Актер Вилле Хаапасало, который сыграл финна Райво Хаапасало в фильме «Особенности национальной охоты», закрыл свой ресторан Davai Davai, где подавали национальные блюда советских республик, пишет Helsingin Sanomat.

«Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана является бестактной», — сказал он.

По словам актера, из-за ситуации на Украине блюда советской кухни теперь не востребованы. При этом Хаапасало отметил, что не собирается закрывать заведение и разрабатывает новую концепцию. Ожидается, что Davai Davai откроется осенью в другом формате.

Ресторан расположен в центральной части столицы Финляндии, города Хельсинки, актер открыл его в октябре 2021 года. Хаапасало принадлежит доля в заведении, его основным акционером является финская сеть ресторанов Noho Partners. Интерьер ресторана был оформлен предметами советской эпохи.

К моменту, когда Хаапасало объявил о приостановке работы, заведение уже не работало. Администрация ресторана сообщила в Facebook, что он ушел на летние каникулы (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими и запрещены). Тогда же представители заведения рассказали, что направляют материальную помощь украинцам.

Президент Владимир Путин, реагируя на отказ от связанных со страной культурных мероприятий, заявлял, что Запад занимается «отменой» русской культуры на Западе, и сравнивал эти действия с деятельностью нацистов. В самой России невозможно представить такую «прогрессирующую дискриминацию», поскольку в ней нет места «этнической нетерпимости», утверждал он.