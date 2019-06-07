Владелец Gunvor оценил последствия поставок грязной нефти из России

Владелец трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист заявил РБК, что его компания не покупала грязную нефть из России и не столкнулась с этой проблемой. Но другие покупатели будут подавать иски в суды, прогнозирует он

Торбьорн Торнквист (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Владелец нефтетрейдера Gunvor Торбьорн Торнквист назвал поставки загрязненной нефти из России в Европу по трубопроводу «Дружба» проблемой, которая в краткосрочной перспективе станет причиной судебных исков от покупателей, но не окажет влияния на репутацию России как поставщика в долгосрочной перспективе.

«Само по себе это [поставки грязной нефти] проблема. Россия и «Транснефть» делают все, что можно, чтобы очистить нефть, устранить загрязнение. Ситуация вернется в нормальное русло», — сказал РБК владелец Gunvor, который был одним из крупнейших поставщиков нефти из России.

«Я думаю, что в долгосрочной перспективе она [ситуация с загрязнением «Дружбы»] не окажет никакого влияния на репутацию России как поставщика нефти. Но в краткосрочной перспективе будут жалобы от покупателей нефти, потому что использовать ее нельзя, в том числе будут судебные иски», — предупредил Торнкивст.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с некачественной нефтью, поставляемой по трубопроводу «Дружба», которая случилась в середине апреля, нанесла России «очень серьезный экономический, материальный и имиджевый ущерб».

По словам Торнквиста, сама Gunvor не покупала грязную нефть и не столкнулась с проблемами. Объемы торговли российской нефтью для компании не меняются, говорит Торнквист, заявляя о «приверженности работе в России как месте, которое очень важно лично для меня».

Российская нефть поступает на три нефтеперерабатывающих завода Gunvor. Кроме того, компания занимается торговлей нефтью из России на глобальном рынке, добавил глава нефтетрейдера.