Booking рассказал о влиянии спецоперации на Украине на динамику броней

В первом квартале этого года на фоне военной спецоперации на Украине у Booking.com общее число бронирований снизилось по сравнению с допандемийным 2019 годом на 9%, без учета России, Белоруссии и Украины — только на 6%

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Сервис онлайн-бронирований Booking.com зафиксировал негативные последствия военной спецоперации на Украине на динамику бронирования ночевок в Европе, указано в квартальной отчетности головной компании Booking Holdings.

Еще в феврале 2022 года количество броней соответствовало уровню аналогичного месяца 2019 года, самого успешного периода доковидной эпохи, уточняет компания. В начале марта Booking.com объявил, что приостанавливает свою работу в России и Белоруссии — пользователи в этих странах больше не могли бронировать номера в местных отелях, апартаментах и частных квартирах, но по-прежнему могли заказывать проживание в других странах. Это привело к падению заказов на этих двух рынках и увеличившихся отменах уже ранее сделанных бронирований, говорится в отчете владельца Booking.com.

Кроме этого снизилась активность пользователей в целом в Европе как реакция на события на Украине. На неделе с 28 февраля по 6 марта общее число забронированных ночевок снизилось относительно аналогичного периода 2019 года на 10%, преимущественно в Восточной Европе и главным образом в России. В Западной Европе показатели практически остались на уровне 2019 года. В последующие недели марта ситуация, сообщает Booking Holdings, улучшилась по сравнению с первой неделей. В целом в марте 2022 года число зарезервированных ночевок снизилось по сравнению с мартом 2019-го на 4%. Абсолютные значения не приводятся.

В целом за первый квартал этого года общее число броней снизилось с аналогичным кварталом доковидного 2019-го на 9%, до 198 млн ночевок. Если исключить Россию и Белоруссию, где Booking.com приостановил свою деятельность, а также Украину, количество забронированных ночевок уменьшилось только на 6%.

Выручка Booking Holdings, которая помимо Booking.com управляет также другими сервисами для путешественников, в первом квартале 2022 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года более чем в два раза, до $2,7 млрд. Операционная прибыль составила $174 млн против $311 млн убытка годом ранее. Компания зафиксировала чистый убыток в $700 млн (годом ранее он равнялся только $55 млн).

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В отчетности владелец Booking.com проинформировал также, как стартовал второй квартал. В апреле 2022 года число бронирований выросло во всем мире и особенно в Европе. По сравнению с апрелем 2019 года прирост составил 10%.