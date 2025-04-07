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ГП потребовала изъять активы крупнейшего в России производителя ПВХ

«Ъ»: ГП потребовала изъять «Саянскхимпласт» у семьи экс-депутата Круглова
Владелец завода незаконно совмещал госслужбу и бизнес; возглавляемое им госпредприятие определил «центром убытков», а свою компанию — «центром прибыли», куда перевел средства производства, уверены прокуроры
&laquo;Саянскхимпласт&raquo;
«Саянскхимпласт» (Фото: Николай Рютин / ТАСС)

Генпрокуратура подала имущественный иск для обращения в имущество государства завода «Саянскхимпласт» в Иркутской области. Заявление поступило в Хамовнический суд Москвы, пишет «Коммерсантъ».

Ответчиками указаны фактический владелец предприятия бывший глава заксобрания Иркутской области Виктор Круглов, его жена Ирина, двое детей, а также экс-замглавы региональной администрации и экс-гендиректор завода Николай Мельник.

Завод основали в 1968 году, тогда он назывался «Зиминский химический комбинат», в 1992-м его преобразовали в «Саянскхимпром», а в 2001 году в «Саянскхимпласт».

«Саянскхимпром» был градообразующим предприятием Саянска и крупнейшим в России производителем поливинилхлорида (ПВХ). ПВХ — крупнотоннажный полимер. По объемам выпуска и потребления он находится на третьем месте после полиэтилена и полипропилена и используется в разных отраслях промышленности.

В иске Генпрокуратуры отмечается, что ежегодно «Саянскхимпласт» производит 250 тыс. т сырья, — около трети от общего объема производства в России. Общая стоимость активов завода оценивается в 78,8 млрд руб., выручка составляет 25 млрд руб. ежегодно. На предприятии трудоустроены 6,5 тыс. человек.

По версии Генпрокуратуры, Круглов в нарушение закона совмещал госслужбу с предпринимательством: в 2000-2016 годах он был депутатом от «Единой России» в заксобрании, входил в комитет по собственности и экономической политике, а с 2004 по 2008 год возглавлял парламент области.

Несмотря на это Круглов с 1987 года занимал руководящие посты на заводе, а после назначения в 1997-м гендиректором решил «обратить госпредприятие в свою пользу», для чего учредил дочерние фирмы, а в их уставные капиталы вывел производственные мощности «Саянскхимпрома». После этого он изъял дочерние предприятия из-под управления самого комбината, оформив их на специально созданные аффилированные фирмы, уверено ведомство. Генпрокуратура полагает, что Круглов фактически выступал в роли продавца и покупателя акций и долей.

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В иске говорится, что Круглов после получением контроля над частью предприятия сформировал работу по системе, предполагавшей, что «Саянскхимпром» становится «центром убытков», а «Саянскхимпласт» — «центром прибыли».

«Вся выручка от реализации продукции аккумулировалась на счетах специально созданного Кругловым «Саянскхимпласта», а долговые обязательства возлагались на госпредприятие», — сказано в исковом заявлении.

«Саянскхимпром» в 2003 году прошел банкротство, его главные средства производства приобрели подконтрольные Круглову структуры, и весь производственный фонд перешел в «Саянскхимпласт». Как отмечается в иске, таким образом Круглом «скрыл принадлежность производственных мощностей государству и создал видимость функционирования частного бизнеса».

После начала военной операции Круглов отказался от модернизации завода и начал выводить средства комбината под видом дивидендов, увеличив их объем с 5,5 млрд руб. в 2022-м до 13,9 млрд руб. в 2023-м, полагает надзорное ведомство. Генпрокуратура поясняет, что просит наложить арест на счета, имущество и подконтрольные предприятия ответчиков для того, чтобы родственники Круглова с кипрским гражданством «по указанию органов власти иностранных государств» не причинили «непоправимый вред критической инфраструктуре» России.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
национализация Генпрокуратура ПВХ-пластик конфискация Иркутская область
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