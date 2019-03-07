ЦБ отозвал лицензию у «лучшего регионального банка России»

Банк России отозвал лицензию у уфимского Роскомснаббанка. Причиной названо нарушение законов. В 2018 году кредитная организация получила премию им. Столыпина как лучший региональный банк России

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В соответствии с приказом, который опубликовала пресс-служба ЦБ, лицензия у Роскомснаббанка отобрана за неоднократное нарушение в течение года статей Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В сообщении Банка России указывается, что Роскомснаббанк в основном финансировал строительные проектов через кредитование компаний, принадлежащих деловым партнерам конечных собственников банка и связанным с ними лицам. Модель существовала благодаря привлечению денежных средств населения. Однако в результате объем кредитования строительных проектов превысил размер капитала более чем в 3 раза.

В привлечении денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата в ЦБ увидели схему, имеющую признаки «финансовой пирамиды». «Погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения. Данная деятельность проводилась на фоне агрессивной региональной рекламной кампании», — указывается в сообщении.

В связи с отзывом лицензии назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Роскомснаббанк — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», в отношении обязательств банка по вкладам.