В Германии умер экс-глава Nestle Гельмут Маухер

Экс-руководитель Nestle Гельмут Маухер умер в Германии в своей резиденции в возрасте 90 лет. Его называют отцом превращения компании в крупнейшего производителя продуктов питания в мире

Гельмут Маухер (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

В Германии на 91-м году жизни скончался экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер. Об этом говорится в сообщении на корпоративном сайте.

Маухер умер в городе Бад-Хомбург в собственной резиденции. «Гельмут Маухер был очень уважаемой и харизматичной личностью, сильным и дальновидным лидером, который посвятил большую часть своей жизни Nestle. Его наследие живет в виде компании Nestle. Большая часть того, что мы имеем сейчас, — заслуга Хельмута Маухера», — приводятся в сообщении компании слова председателя совета директоров Пола Бюльке.

Маухер родился в 1927 году в Южной Германии. В 19 лет он начал работать на заводе Nestle в родном городе Альгау вместе с отцом. Во время работы в компании он прошел корпоративное обучение и закончил университет. С 1964 по 1980 год он занимал различные руководящие должности в региональном подразделении Nestle во Франкфурте. В 1975 году Маухер возглавил все отделение компании в Германии. В 1980 году переехал в Швейцарию и вошел в совет директоров всей компании. Как отмечается в сообщении Nestle, это произошло на фоне пика кампании по бойкотированию ее детских смесей из-за использования искусственных заменителей молока. С 1990 по 1997 год Маухер занимал пост председателя совета директоров и генерального директора, а после ухода на пенсию остался почетным членом совета. В период своего руководства он превратил корпорацию в крупнейшего производителя продуктов питания в мире, отмечается в сообщении.

Компания Nestle основана в Швейцарии в 1866 году. Она начинала с производства сгущенки и детских смесей, а позднее расширила ассортимент свежеизобретенным молочным шоколадом. В 1930 году Nestle начала производство растворимого кофе Nescafe. После войны компания начала диверсифицировать продукцию и объединилась с немецким производителем пищевых концентратов Maggi.

В 2017 году компания стала 64-й по размеру в мире по данным рейтинга Fortune Global 500. По оценкам составителя рейтинга, в ней работают 328 тыс. человек по всему миру.