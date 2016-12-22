Фонд экс-чиновника Минпромторга купит долю в производителе макарон

Основанный бывшим замглавы Минпромторга Андреем Дементьевым инвестфонд Unicorn Capital Partners ведет переговоры о покупке доли в холдинге «Алтан» Валерия Покорняка. Отечественный рынок макарон ждет консолидация, уверены эксперты

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Фонд прямых инвестиций Unicorn Capital Partners, созданный в 2012 году бывшим замглавы Минпромторга Андреем Дементьевым и бывшим финансовым директором Челябинского трубопрокатного завода Сергеем Моисеевым, ведет переговоры о покупке доли в алтайском холдинге «Алтан» (производитель макарон под брендом Granmulino). Об этом РБК рассказал управляющий партнер фонда Сергей Моисеев, отметив, что речь идет о «существенной доле».

В дальнейшем пакет планируется продать стратегическому инвестору, уточнил Моисеев.

Основатель и владелец «Алтана» Валерий Покорняк рассказал РБК, что размер выставленного на продажу пакета пока обсуждается. Основной рынок сбыта продукции находится слишком далеко от Алтайского края, что требует строительства второй фабрики в центральном регионе России, объяснил он причины привлечения инвестора. «Одному мне с этим не справиться», — констатировал Покорняк. Холдинг ведет поиск партнера не только в России, но и в других странах — Германии, Турции, Саудовской Аравии и Катаре, добавил он.

Что такое «Алтан» ЗАО «Научно-производственная фирма «Алтан» создано в 1988 году Валерием Покорняком. Холдинг включает в себя Поспелихинский комбинат хлебопродуктов и Поспелихинскую макаронную фабрику. Производит макаронные изделия, муку и крупы под брендами Granmulino. Выручка «Алтана», по собственным данным, в 2016 году снизилась на 15,4%, до 1,041 млрд руб. и по итогам 11 месяцев 2017-го составила 1,03 млрд руб. (данных за весь 2017 год пока нет). Чистая прибыль «Алтана» в 2016 году упала на 24,6%, до 31,6 млн руб.; по итогам 11 месяцев 2017 года этот показатель превысил 37,4 млн руб. Рентабельность по EBITDA в 2016 году и по итогам января-ноября 2017 года — более 7%. Греческий инвестфонд Emporiki Venture Capital Emerging Markets Limited (ранее — Сommercial Capital Emerging Markets Limited) приобрел 19,8% акций «Алтана» в 1999 году за $3 млн. Остальная часть акций находилась у семьи Покорняка. В октябре 2011 года основатель холдинга выкупил долю фонда, консолидировав 100% акций. Сумма сделки не называлась.

Поступления от реализации макаронных изделий занимают более 85% от объема выручки «Алтана», говорится в инвестиционном меморандуме компании (есть у РБК). Холдинг работает во всех ценовых сегментах, производство макарон — около 25 тыс. т в год, или почти 22% от всего объема производства макарон в Алтайском крае.

По итогам 2017 года бренд Granmulino занимал восьмое место по объему розничных продаж макарон в России с долей около 4%, оценивает Euromonitor (список включает и собственные торговые марки сетей). Первые места занимают «Макфа» (более 30%), «Шебекинские» (11,6%, производитель — ПАО «Макаронно-кондитерское-производство») и «Экстра-М» (9,9%). Среди производителей брендированной продукции макароны «Алтана» занимают третье место с долей 7–10%, уверяют в Unicorn Capital Partners.

Объем розничных продаж макаронных изделий в России в 2017 году вырос, по данным Euromonitor, на 4%, до 79,3 млрд руб. В физическом выражении производство макаронных изделий, по данным Росстата, увеличилось на те же 4%, до 1,25 млн т.

Привлечение стратегического инвестора дает дополнительные возможности для развития бизнеса, объясняют в Unicorn Capital Partners: «Собственники понимают, что доля в крупном федеральном игроке интереснее, чем 100% в локальном».

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин оценивает «Алтан» в 450 млн руб. Cтарший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева на основании финансовых результатов группы оценила компанию выше — в 600–800 млн руб. «Цифру в 800 млн руб. мы рассматриваем как некий верх разумного диапазона 100% стоимости компании», — заявил РБК Сергей Моисеев.

Чем известен Unicorn Capital Partners Фонд прямых инвестиций Unicorn Capital Partners был основан в 2012 году экс-замглавы Минпромторга Андреем Дементьевым и бывший финансовым директором группы «Челябинский трубопрокатный завод» Сергеем Моисеевым. В 2013 году было объявлено о закрытии первого раунда финансирования в размере $100 млн. Средства, как указано на сайте фонда, планировалось направить в «компании, имеющие платформу для роста или консолидации в отдельных рыночных сегментах». Сам фонд свой портфель не раскрывает. В 2015 году журнал Forbes сообщал о первой инвестиции Unicorn Capital Partners: покупка за $14,5 млн контрольного пакета Русской фасадной компании, специализация которой — производство светопрозрачных фасадных конструкций для многоэтажных зданий.

Рынок макаронных изделий растет последние пять лет, он близок к насыщению, отмечает Наталья Колупаева. Еще одной негативной для производителей тенденцией она называет популярность privatе labеl в этой категории: в 2017 году в федеральных сетях доля их собственных торговых марок превысила 10%. Скорее всего, рынок макаронных изделий в ближайшие годы будет падать в физическом и денежном выражении, резюмирует Колупаева.

Одной из причин продажи бизнеса может быть консолидация близкого к стагнации рынка, предполагает Нигматуллин. В Unicorn Capital Partners согласны с прогнозом. Фонд ведет переговоры с профильными инвесторами, взявшими курс на консолидацию отрасли, заявил РБК Моисеев.