«Газпром» обновил рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье за сутки

«Газпром» установил новый исторический рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье за сутки

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные «Газпрома», в пятницу, 6 января, компания поставила зарубежным клиентам 615,5 млн куб. м газа. «Это на 0,9 млн куб. м больше предыдущего рекордного объема, достигнутого 5 января», — отметили в холдинге.

2 января «Газпром» поставил по «Северному потоку» 160,75 млн куб. м газа, что стало рекордом для российского холдинга. Комментируя это событие, глава компании Алексей Миллер подчеркнул крайнюю востребованность российского газа европейским рынком.

В дальнейшем этот показатель увеличивался с каждым днем, достигнув 4 января 165,2 млн куб. м в сутки. Такое же количество газа поставлялось 5 и 6 января. По данным компании, это на 10% выше проектного объема газопровода.

В ноябре 2016 года «Газпром» отправил на экспорт в дальнее зарубежье 17,6 млрд куб. м газа, что также стало абсолютным рекордом поставок. Предыдущий рекорд, зафиксированный в октябре 2016 года, был превышен на 500 млн куб. м.

Одной из причин роста экспорта эксперты называли холодную осень в Европе, другой — опережающий спрос со стороны европейских покупателей, так как привязанная к цене на нефть цена на газ «Газпрома» по долгосрочным контрактам пока существенно ниже цен на спотовых площадках.