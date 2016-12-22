Alipay впервые раскрыла данные о числе пользователей в России

Платежной системой Alipay в России ежемесячно пользуется около 100 тыс. человек. Это с учетом приезжающих в Россию китайцев — более половины из них потенциально пользуются системой. Покупают люксовые товары, водку и шоколад

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Ежемесячно китайской платежной системой Alipay (входит в аффилированную с Alibaba Group финтех-компанию Ant Financial Services) в России пользуется около 100 тыс. человек, сообщил РБК представитель платежного сервиса. Большинство транзакций приходится на туристов из Китая, но также ​сервисом пользуются те, кто приезжает в Россию по делам, работает здесь или учится в российских вузах.

По данным погранслужбы ФСБ, за первые три квартала 2018 года в Россию с туристическими целями въехало 1,06 млн китайцев, или 118,1 тыс. туристов в среднем в месяц. Еще 281 тыс. граждан Китая приезжали в Россию за этот период с деловыми целями. Если учитывать только приезжающих с туристическими и деловыми целями по среднемесячным показателям, то более 66% из них пользуются при транзакциях Alipay. За весь 2017 год Россию посетило с туристическими и деловыми целями 1,4 млн китайцев.

Одна из крупнейших платежных систем как в Китае, так и в мире в Россию вышла в апреле 2017-го. Активная экспансия системы на другие рынка связана в первую очередь с ростом турпотока из Китая (в 2017-м было зарегистрировано 129 млн исходящих поездок, что на 45,8 млн больше уровня 2012-го) и привычками самих туристов. Как указывал в своем исследовании Hotels.com, для китайцев при выборе страны для путешествия важными факторами являются уровень проникновения в инфраструктуру страны китайского языка и возможность использовать для расчетов китайские платежные сервисы и системы.

По данным Alipay, в среднем один пользователь системы за время поездки в Россию совершает четыре покупки и тратит на шопинг до 50 тыс. руб. По данным производителя онлайн-касс «Эвотор», существенный рост продаж через Alipay пришелся на лето — с июня по сентябрь. Количество чеков в эти месяцы по сравнению с маем в среднем выше в пять раз, что в компании связывают с чемпионатом мира по футболу и с тем, что летом в целом выше поток туристов. Активность во время главного спортивного события года отметили и в другой популярной в Китае платежной системе — UnionPay: объем транзакций по этим картам с середины июня по середину июля вырос более чем на 40%, а количество транзакций увеличилось примерно на 130%.

Как работает Alipay Согласно информации на официальном сайте, к системе Alipay подключено 520 млн пользователей. Сначала сервис создавался для оплаты на платформе Taobao, но затем к ней были подключены все основные проекты, включая AliExpress. Принцип работы сервиса заключается в том, что деньги за товар Alipay хранит до подтверждения клиентом факта получения заказа. Согласно данным отчета ассоциации Better Than Cash Alliance за 2016 год, Alipay перевели через платежную систему $1,7 трлн, в то время как в 2012 году это цифра составляла только $70 млрд. Alipay является основным платежным шлюзом для обработки всех транзакций на платформе AliExpress. На основе анализа статистики, собранной Alipay по платежам китайских туристов и экспатов в России, AliExpress отбирала компании для участия в своем проекте по экспорту российских товаров в Китай через платформы AliExpress и Tmall, который был анонсирован в октябре 2018 года.

Сейчас, по данным компании, по всей стране к Alipay подключено более 25 тыс. магазинов, среди них такие продовольственные ретейлеры, как «Дикси», «Азбука вкуса», ретейлеры предметов роскоши — ЦУМ, ГУМ, ДЛТ, бутики Mercury Group, магазины duty free в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, сеть ресторанов быстрого питания Burger King, а также крупнейший продавец парфюмерии и косметики «Л’Этуаль».

Представитель Alipay уточнил, что китайские покупатели активно приобретают в стране через платежную систему люксовую одежду и аксессуары, косметику как российских брендов (например, Natura Siberica), так и крупных иностранных. Также спросом пользуются молочная продукция, фрукты/овощи, бакалея и шоколад, пиво и российское вино.

Как рассказала РБК руководитель digital-направления оператора сети магазинов duty-free «Port Alliance» (начали принимать платежи через Alipay летом 2017-го в аэропорту Шереметьево) Яна Шупикова, чаще всего в покупках, совершенных через китайскую систему фигурирует разнообразная русская водка («Русский стандарт», Beluga, «Кремлин»), конфеты и шоколад «Аленка», «Москва», «Шоколадница», «Русская тройка», «Вдохновение», коньяк Hennessy, китайский крепкий ликер Kweichow Moutai и сувениры (рюмки с изображением президента, матрешки и пр.). По ее данным, средний чек в магазинах сети через систему Allipay составляет 3925 руб.