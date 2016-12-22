ЛУКОЙЛ и Eni договорились о перераспределении долей в проектах в Мексике

Соглашение коснулось трех проектов на мелководном шельфе Мексики. В первом, согласно договоренности, ЛУКОЙЛ переуступает Eni 40%. Итальянская компания в свою очередь отдаст ЛУКОЙЛу по 20% в двух других проектах

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

ЛУКОЙЛ и итальянская нефтегазовая компания ​Eni подписали соглашение по взаимному приобретению долей участия в трех проектах на мелководном шельфе Мексики. Соответствующее сообщение размещено на сайте российской нефтяной компании.

Договоренность, согласно материалам пресс-службы, коснется блоков 12, 10 и 14. В первом, как указали в ЛУКОЙЛе, в соответствии с соглашением российская компания переуступит Eni 40%, оставаясь при этом оператором проекта с долей 60%. Итальянская нефтегазовая компания в свою очередь переуступит ЛУКОЙЛу 20% в блоке 10 и 20% в блоке 14 (несмотря на перераспределение долей, она так же, как и ЛУКОЙЛ, останется оператором этих проектов).

Обязательным условием для закрытия сделки является получение одобрения Национальной комиссии по углеводородам Мексики, указали в российской компании.

Блоки 10, 12 и 14, как напомнили в ЛУКОЙЛе, находятся в перспективном бассейне Sureste в мелководной части Мексиканского залива. Лицензии на освоение месторождений на этих блоках были получены ЛУКОЙЛом и Eni в 2017 году. Компании тогда выиграли соответствующие тендеры в Мексике.

Только в районе блока 12, как отмечали в российской компании ранее, по предварительным оценкам, максимальный объем ресурсов может достигать 958,4 млн барр.