«Ростех» продаст с торгов долю в бывшем экспортере авиазапчастей

«Ростех» продаст на торгах 15% акций «Авиаэкспорта», с 1960-х годов занимавшегося продажей за рубеж запчастей для гражданских самолетов, и выйдет из капитала компании. В настоящее время она занимается сдачей недвижимости в аренду

Фото: Владислав Шатило / РБК

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») продаст на торгах 15-процентную долю в ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт». Об этом говорится на сайте «РТ-Капитала», дочерней структуры «Ростеха», отвечающей за реализацию непрофильных активов.

Торги назначены на 14 октября, стартовая цена продаваемой доли — 336 млн руб. Компании принадлежат четыре помещения в разных частях Москвы и здание площадью 4,95 тыс. кв. м на улице Образцова (в муниципальном округе Марьина Роща).

На сайте «Авиаэкспорта» говорится, что компания продвигает продукцию российского авиапрома за рубеж, повышает ее конкурентоспособность, поставляет запчасти для техники, ведет ее сервисное обслуживание. «В общей сложности «Авиаэкспорт» поставил на экспорт около 6 тыс. летательных аппаратов советского и российского производства в 68 стран мира, в том числе свыше 2,1 тыс. самолетов и 3,5 тыс. вертолетов. Реализованы сотни проектов по закупке аэродромного и аэропортового оборудования», — перечисляется на портале компании.

В «Ростехе» рассказали, что владение 15% акций «Авиаэкспорта» «не дает [ОАК] возможности участвовать в управлении компанией». В госкорпорации отметили, что актив не задействован в обслуживании и поставках запчастей для техники ОАК, которая «обладает собственными компетенциями» в этих направлениях.

«Сегодня основная часть дохода «Авиаэкспорта» идет за счет сдачи в аренду недвижимости в Москве. Реализация непрофильных активов ведется согласно утвержденной «Ростехом» программе», — сказал РБК представитель госкорпорации.

Источник РБК, близкий к «Ростеху», также говорит, что основной доход «Авиаэкспорт» получает за счет сдачи недвижимости в аренду. Обслуживание советских самолетов, по его словам, ведется через другие компании. «Например, самолеты Ил, проданные в советское время на Кубу или в КНДР, обслуживают подразделения дочерних структур ОАК», — поясняет он.

«Авиаэкспорт» ежегодно генерирует чистую прибыль в несколько десятков миллионов рублей, следует из данных СПАРК. В 2023 году выручка компании составила 203,4 млн руб., чистая прибыль — 50 млн руб. В 2024 году выручка снизилась до 61,5 млн руб., чистая прибыль при этом выросла до 55,3 млн руб.

По данным базы СПАРК (на основе раскрытия «Авиаэкспорта»), 34% акций компании принадлежат ООО «Фирма Кадм», она занимается предоставлением прочих финансовых услуг. По состоянию на октябрь 2017 года капитал компании был поровну распределен между Олегом Ерохиным и Владимиром Фроловым, более актуальные данные о собственниках скрыты. 27,09% компании владеет ООО «Викон», которое занимается вложениями в ценные бумаги, компания принадлежит Екатерине Мясниковой.

Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий говорит, что рыночная стоимость офисного здания класса B на улице Образцова составляет около 1,5 млрд руб. На балансе компании также учтены вложения в банковские депозиты на 1,2 млрд руб. «Скорее всего, оценка 15% долей «Авиаэкспорта» для целей продажи проводилась методом чистых активов. С учетом стоимости недвижимости и финансовых вложений (депозитов) она соответствует рыночной», — считает эксперт. По его мнению, интерес сторонних инвесторов к активу маловероятен.

Выручка компании упала с 300 млн руб. в 2021 году до 60 млн руб. в 2024 году, обращает внимание вице-президент Salute Advisory Константин Южаков. «На балансе 1,7 млрд руб. нераспределенной прибыли на конец 2024 года, из которых 1,2 млрд руб. — выданные кредиты (с них получают доход), 0,2 млрд руб. — просто кеш, еще 0,2 млрд руб. — запасы, основные средства — 0,3 млрд руб. Если капитал продавать с дисконтом, условно доля в 15% от 1,5 млрд руб. будет стоить 230 млн руб. В этом случае оценка в 336 млн руб. кажется завышенной», — говорит Южаков.