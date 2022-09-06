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ВЭФ ,  

Власти запустили реструктуризацию «олимпийских долгов»

Эти соглашения дают возможность инвесторам, которые создавали олимпийскую инфраструктуру, реинвестировать «огромное количество высвободившихся денег там же, для того чтобы этой инфраструктуры было больше», пояснил вице-премьер
Роза Хутор
Роза Хутор (Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС)

Владельцы объектов курортной инфраструктуры, построенной к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, начали подписывать соглашения с ВЭБом о реструктуризации кредитов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на сессии Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Роза Хутор» уже подписала соглашение с ВЭБ.РФ по реструктуризации олимпийских кредитов, а «Красная поляна» еще задерживает», — заявил Чернышенко. Соглашения, по его словам, дают возможность инвесторам, которые создавали олимпийскую инфраструктуру, реинвестировать «огромное количество высвободившихся денег там же, для того чтобы этой инфраструктуры было больше».

ВЭБ проведет «расшивку» долгов объектов Олимпиады в Сочи на ₽200 млрд
Бизнес
&laquo;Красная поляна&raquo;


Сделка по выходу ВЭБ.РФ из олимпийских проектов долго прорабатывалась, она предусматривает инвестиционные обязательства кредиторов, уточнил в ходе сессии на ВЭФ глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Отсрочка списания платежей в обмен на крупные обязательства по инвестициям должна подтолкнуть новый виток инвестиций в эти проекты — вторые, третьи очереди и так далее», — сказал Решетников.

Такая схема, которая стимулирует новые инвестиции, должна быть приоритетом государственной политики, подчеркнул Решетников. Аналогичную сделку по выходу из курорта «Архыз» сейчас готовит корпорация «Кавказ.РФ», напомнил министр — этот объект, по его словам, крайне интересен инвесторам.

«Мы подготовили серьезное соглашение, будем продавать 100% долю в этом курорте с отсрочкой платежа при условии, что инвесторы возьмут на себя значительные обязательства по строительству не только отелей, но и инфраструктуры. И это та модель, которую мы будем дальше тиражировать по всем направлениям», — сказал Решетников.

О том, что ВЭБ.РФ планирует провести реструктуризацию долгов построенных к Олимпиаде в Сочи объектов с целью дальнейшего развития курортной инфраструктуры, стало известно в прошлом году. В портфеле госкорпорации было 230 млрд руб. олимпийских долгов, а соглашения касались долгов на 200 млрд руб., поясняли РБК в ВЭБ.РФ. Соглашения по развитию курортной инфраструктуры с компаниями «Курорт плюс» и «Юг-Бизнеспартнер» по курорту «Красная поляна» (акционер — экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев), тематическому парку «Сочи-Парк» и строительству гостиничного комплекса с апартаментами в Сочи были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме.

Также госкорпорация подписала соглашения с компаниями «Синдика-О» (основной владелец — супруга сенатора и экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова Фатима), «ОлимпПлюс» и «Мостовик Девелопмент» о строительстве апарт-отеля и медицинского центра на территории гостиницы Radisson Collection Paradise Resort and Spa, бассейна в гостинице Bridge Resort, а также по строительству объекта «Спортивный парк «Мыс Адлер».

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Дмитрий Чернышенко ВЭБ Роза Хутор Сочи олимпийские объекты
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