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Автор «Дао Toyota» назвал причину неэффективности российских компаний
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Автор «Дао Toyota» назвал причину неэффективности российских компаний
Бизнес, 12:45
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Автор «Дао Toyota» назвал причину неэффективности российских компаний
Ведущий эксперт по бережливому производству Джеффри Лайкер в интервью РБК рассказал, почему бизнес в России не стремится работать лучше. По его мнению, виноваты сами потребители
Джеффри Лайкер (Фото: предоставлено компанией BBI)

В интервью РБК профессор Мичиганского университета, автор бестселлера «Дао Toyota» Джеффри Лайкер назвал одно из главных препятствий внедрению в компаниях бережливого производства: по его мнению, это национальная культура стран, в которых работают компании. Эта проблема характерна и для России. «Россия — страна, которая строится сверху вниз: люди у вас восхищаются сильными, жесткими лидерами, — отметил Лайкер. — При этом вы не привыкли ждать от компаний высокого уровня сервиса: при советской власти люди подолгу стояли в очередях, чтобы купить бытовые товары, и русские подсознательно согласны на плохое обслуживание, лишь бы приобрести то, что вам нужно. Как следствие, и сами компании не стремятся улучшить процессы и работу с клиентом».

Джеффри Лайкер — РБК: «Россия — страна, которая строится сверху вниз»
Бизнес

При этом Лайкер отметил, что национальная культура — не единственный уровень менталитета: в Москве ментальность другая, чем в России в целом, а у отдельных слоев москвичей — своя собственная. Организации могут формировать в своих стенах собственную культуру, и это дает компаниям возможность внедрять бережливое производство с помощью тщательного отбора персонала. Лайкер привел пример с открытием российского отделения Toyota. «Руководство (компании Toyota. — РБК) довольно быстро увидело, что трудовая культура у вас в стране на порядок ниже, чем в Японии. Компания могла согласиться на компромисс в духе «пусть российское отделение работает, как может, не будем ждать от него многого». Но у японцев в крови тяга к совершенству, и они не могли удовлетвориться этим», — говорит Лайкер. В итоге спустя годы компании удалось выстроить в российском отделении такую же культуру, как и в головном офисе.

Джеффри Лайкер — профессор промышленного инжиниринга Мичиганского университета. Мировая известность к нему пришла в 2004 году, когда он подвел итоги своего 22-летнего исследования культуры японских компаний в книге «Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира», которая стала международным бестселлером. Лайкер считается одним из крупнейших мировых экспертов по бережливому производству.

Автор: Илья Носырев.
Теги: менеджмент , российский бизнес
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