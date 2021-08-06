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СМИ назвали лидера по числу контрактов на производство «Спутника V»

В России было выпущено в оборот около 30 млн доз «Спутника V» на сумму 57 млрд руб. По подсчетам «Коммерсанта», почти 60% произвел «Фармстандарт» Харитонина, еще более 20% — другие подконтрольные бизнесмену структуры
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Центр имени Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса «Спутник V», с января по август 2021 года разместил в России 11 контрактов на производство 90,2 млн доз препарата, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок. Их общая стоимость составила 95,2 млрд руб.

С начала года, подсчитало издание, в оборот выпустили около 30 млн доз на 57 млрд руб. В Минздраве и Минпромторге подтвердили объем находящегося в обороте «Спутника V».

Из этой суммы около 82% оказались распределены между структурами «Фармстандарта» Виктора Харитонина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росздравнадзора. Из них следует, что фирма ввела в обращение почти 60% препарата, получив около 33,2 млрд руб. Харитонин занимает 45-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, журнал оценил его состояние в $3,4 млрд. По 11% приходятся на фармкомпании «Лекко» (6,1 млрд руб.) и «Генериум» (6,5 млрд руб.), которые также контролирует бизнесмен. Еще 3,8% (2,2 млрд руб.) — на петербургский «Биокад» (в 2014 году «Фармстандарт» приобрел 20% акций компании Biocad Holding Ltd, основного акционера «Биокада»).

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Около 14% «Спутника V» на сумму 7,8 млрд руб. произвел «Биннофарм», фармацевтический актив АФК «Система», еще 2,2% (1,3 млрд руб.) — непосредственно Центр Гамалеи. В компаниях отказались от комментариев.

Два источника «Коммерсанта» предположили, что большая часть препарата, выпущенного в оборот по состоянию на начало августа, была произведена на мощностях «Генериума».

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, у «Фармстандарта» вряд ли в ближайшее время появится сильный конкурент. Эксперт считает, что им могла бы стать «Р-Фарм» Алексея Репика, но там пока отрабатывают технологию. В компании не ответили на запрос издания.

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«Р-Фарм» сообщала, что начала производство «Спутника V» в марте, а «Спутника Лайт» — в июле.

На совещании с президентом Владимиром Путиным весной этого года Харитонин сообщил, что «Генериум» планирует увеличить производство «Спутника V» до 200–300 млн доз в год. Он отмечал, что по состоянию на март «Генериум» и «Фармстандарт» обеспечили почти 90% всего объема производства для выполнения программы вакцинации страны.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Спутник V Центр имени Гамалеи «Фармстандарт» Виктор Харитонин
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