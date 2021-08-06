СМИ назвали лидера по числу контрактов на производство «Спутника V»

В России было выпущено в оборот около 30 млн доз «Спутника V» на сумму 57 млрд руб. По подсчетам «Коммерсанта», почти 60% произвел «Фармстандарт» Харитонина, еще более 20% — другие подконтрольные бизнесмену структуры

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Центр имени Гамалеи, разработавший вакцину от коронавируса «Спутник V», с января по август 2021 года разместил в России 11 контрактов на производство 90,2 млн доз препарата, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок. Их общая стоимость составила 95,2 млрд руб.

С начала года, подсчитало издание, в оборот выпустили около 30 млн доз на 57 млрд руб. В Минздраве и Минпромторге подтвердили объем находящегося в обороте «Спутника V».

Из этой суммы около 82% оказались распределены между структурами «Фармстандарта» Виктора Харитонина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росздравнадзора. Из них следует, что фирма ввела в обращение почти 60% препарата, получив около 33,2 млрд руб. Харитонин занимает 45-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, журнал оценил его состояние в $3,4 млрд. По 11% приходятся на фармкомпании «Лекко» (6,1 млрд руб.) и «Генериум» (6,5 млрд руб.), которые также контролирует бизнесмен. Еще 3,8% (2,2 млрд руб.) — на петербургский «Биокад» (в 2014 году «Фармстандарт» приобрел 20% акций компании Biocad Holding Ltd, основного акционера «Биокада»).

Около 14% «Спутника V» на сумму 7,8 млрд руб. произвел «Биннофарм», фармацевтический актив АФК «Система», еще 2,2% (1,3 млрд руб.) — непосредственно Центр Гамалеи. В компаниях отказались от комментариев.