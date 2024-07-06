 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Британский миллиардер продал бизнес и решил раздать $653 млн сотрудникам

Британский миллиардер О'Хара продал бизнес и решил раздать $653 млн сотрудникам
Сотрудники и руководство Preqin получат $653 млн после продажи компании американской BlackRock, пишет Fortune. Сумма сделки составит $3,2 млрд
Фото: Jack Taylor / Getty Images
Фото: Jack Taylor / Getty Images

Британский миллиардер Марк О'Хара решил раздать сотрудникам £510 млн ($653 млн) после продажи компании Preqin, пишет журнал Fortune.

О'Хара основал Preqin в 2002 году, компания специализируется на сборе и анализе финансовых данных и рынков альтернативных инвестиций. Она освещает работу 190 тыс. фондов, 60 тыс. фондовых менеджеров и 30 тыс. инвесторов. У компании более 200 тыс. клиентов, включая страховые компании, пенсионные фонды, банки и другие. В начале июля Preqin приобрела одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире американская BlackRock. Сумма сделки составила £2,55 млрд ($3,2 млрд).

Как отмечает Fortune, в последние три года Preqin «достигла рекордных показателей», ее ежегодная прибыль росла примерно на 20%. BlackRock ожидает получить в 2024 году $240 млн. Компания намерена дополнить работу своего технологического подразделения Aladdin инструментарием Preqin.

«BlackRock известна передовым опытом как в области управления инвестициями, так и в финансовых технологиях, и вместе мы можем нарастить усилия по предоставлению всем нашим клиентам более качественных данных о частных рынках и аналитики», — приводит Fortune заявление О'Хары.

По данным журнала, когда сделка состоится, бизнесмен и его жена Линди О'Хара войдут в число 100 богатейших людей Великобритании. Их доля в компании составляет 80%. После продажи супруги намерены получить £2,04 млрд ($2,6 млрд), а оставшиеся £510 млн ($653 млн) разделить между руководством и около 1,5 тыс. сотрудников Preqin. Сам О'Хара присоединится к BlackRock в качестве вице-президента.

В 1998 году О'Хара основал, а затем продал Reuters другой бизнес, связанный с финансовыми данными, — Citywatch. Как пишет Business Insider, после сделки с Preqin он станет богаче соучредителя и генерального директора BlackRock Ларри Финка, чье состояние оценивается в $1,7 млрд.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Великобритания сделка бизнесмен миллиардер
Материалы по теме
В Канаде 91-летнего миллиардера обвинили в сексуальных преступлениях
Общество
Японский миллиардер попал в аварию на гонках
Общество
Миллиардеры с Уолл-стрит поддержали Трампа вопреки вердикту суда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля Общество, 17:44
Пиарщик Тэтчер объединится с Ротшильдами для покупки Daily Telegraph Бизнес, 17:42
«Динамо» обыграло сербский клуб в матче Братского кубка Спорт, 17:33
В России продлили временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы Экономика, 17:29
Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным Общество, 17:22
Гроссмейстер перенес инсульт и умер во время чемпионата Бангладеш Спорт, 17:10
Слуцкий одержал крупнейшую победу с момента начала работы в Китае Спорт, 17:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Шереметьево перенесли более 25 рейсов «Аэрофлота» из-за непогоды Общество, 17:04
Орбан ответил на обвинения в дружбе с Путиным Политика, 16:50
В ожидании последних четвертьфиналов. Что происходит на Евро Спорт, 16:45
Люди остались под завалами после взрыва в Волгограде Политика, 16:42
Британский миллиардер продал бизнес и решил раздать $653 млн сотрудникам Бизнес, 16:36
В Курской области при атаке дрона получил ранения водитель грузовика Политика, 16:33
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 16:27