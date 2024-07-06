Британский миллиардер продал бизнес и решил раздать $653 млн сотрудникам

Сотрудники и руководство Preqin получат $653 млн после продажи компании американской BlackRock, пишет Fortune. Сумма сделки составит $3,2 млрд

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Британский миллиардер Марк О'Хара решил раздать сотрудникам £510 млн ($653 млн) после продажи компании Preqin, пишет журнал Fortune.

О'Хара основал Preqin в 2002 году, компания специализируется на сборе и анализе финансовых данных и рынков альтернативных инвестиций. Она освещает работу 190 тыс. фондов, 60 тыс. фондовых менеджеров и 30 тыс. инвесторов. У компании более 200 тыс. клиентов, включая страховые компании, пенсионные фонды, банки и другие. В начале июля Preqin приобрела одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире американская BlackRock. Сумма сделки составила £2,55 млрд ($3,2 млрд).

Как отмечает Fortune, в последние три года Preqin «достигла рекордных показателей», ее ежегодная прибыль росла примерно на 20%. BlackRock ожидает получить в 2024 году $240 млн. Компания намерена дополнить работу своего технологического подразделения Aladdin инструментарием Preqin.

«BlackRock известна передовым опытом как в области управления инвестициями, так и в финансовых технологиях, и вместе мы можем нарастить усилия по предоставлению всем нашим клиентам более качественных данных о частных рынках и аналитики», — приводит Fortune заявление О'Хары.

По данным журнала, когда сделка состоится, бизнесмен и его жена Линди О'Хара войдут в число 100 богатейших людей Великобритании. Их доля в компании составляет 80%. После продажи супруги намерены получить £2,04 млрд ($2,6 млрд), а оставшиеся £510 млн ($653 млн) разделить между руководством и около 1,5 тыс. сотрудников Preqin. Сам О'Хара присоединится к BlackRock в качестве вице-президента.

В 1998 году О'Хара основал, а затем продал Reuters другой бизнес, связанный с финансовыми данными, — Citywatch. Как пишет Business Insider, после сделки с Preqin он станет богаче соучредителя и генерального директора BlackRock Ларри Финка, чье состояние оценивается в $1,7 млрд.