Костин сообщил о продаже доли в экспорте зерна «с приличной маржой»

Костин не стал раскрывать покупателя, но отметил, что долю в «Деметра-холдинге» продали по объективной цене

ВТБ продал долю в экспортере зерна «Деметра-холдинг», сообщил глава банка Андрей Костин в кулуарах Финансового конгресса, передает ТАСС.

«Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в «Деметра-холдинге», меньше контроля, там около 45%. Мы ее [долю] реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, — это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная», — сказал Костин.

О планах ВТБ продать долю в холдинге Костин говорил 12 июня в интервью Reuters. Он говорил, что покупатель уж найден.

«Мы информированы о выходе ВТБ из состава акционеров «Деметра-Холдинг». На данном этапе мы не комментируем действия акционеров. Насколько нам известно, сделка по изменению акционерного состава сложная, составная, проходит в несколько этапов. Дополнительную информацию предоставим после завершения всех процессов», — сообщили РБК в «Деметра-Холдинге».

«Деметра-Холдинг» объединяет зерновые активы ВТБ. Раньше банку принадлежали 50% плюс две акции компании, но после начала военной операции на Украине и включения ВТБ в санкционные списки финансовая организация в ходе допэмиссии снизила свою долю до 45% — это произошло 25 февраля 2022 года. Представитель холдинга называл сделку запланированной.