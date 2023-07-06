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Костин сообщил о продаже доли в экспорте зерна «с приличной маржой»

Андрей Костин: ВТБ продал долю в экспортере зерна «Деметра-холдинг»
Костин не стал раскрывать покупателя, но отметил, что долю в «Деметра-холдинге» продали по объективной цене

ВТБ продал долю в экспортере зерна «Деметра-холдинг», сообщил глава банка Андрей Костин в кулуарах Финансового конгресса, передает ТАСС.

«Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в «Деметра-холдинге», меньше контроля, там около 45%. Мы ее [долю] реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, — это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная», — сказал Костин.

О планах ВТБ продать долю в холдинге Костин говорил 12 июня в интервью Reuters. Он говорил, что покупатель уж найден.

«Мы информированы о выходе ВТБ из состава акционеров «Деметра-Холдинг». На данном этапе мы не комментируем действия акционеров. Насколько нам известно, сделка по изменению акционерного состава сложная, составная, проходит в несколько этапов. Дополнительную информацию предоставим после завершения всех процессов», — сообщили РБК в «Деметра-Холдинге».

«Деметра-Холдинг» объединяет зерновые активы ВТБ. Раньше банку принадлежали 50% плюс две акции компании, но после начала военной операции на Украине и включения ВТБ в санкционные списки финансовая организация в ходе допэмиссии снизила свою долю до 45% — это произошло 25 февраля 2022 года. Представитель холдинга называл сделку запланированной.

Среди активов «Деметра-Холдинга» — крупнейшие в России зерновые терминалы: холдингу принадлежит Новороссийский зерновой терминал и доля Новороссийского комбината хлебопродуктов, зерновым терминалом в Тамани, контрольные пакеты железнодорожного холдинга «Рустранском» (в него входит крупнейший перевозчик зерна по железной дороге «Русагротранс») и крупного экспортера зерна «Мирогрупп ресурсы».

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