Умер основатель бренда воды Fiji

Предпринимателю Дэвиду Гилмору был 91 год. Он участвовал в основании второго в мире золотодобытчика Barrick Gold, компании по производству питьевой воды на Фиджи и курорта, куда приезжали Стив Джобс, Николь Кидман и Том Круз

Дэвид Гилмор (Фото: Lannis Waters / Global Look Press)

Создатель компании по производству питьевой воды Fiji предприниматель Дэвид Гилмор умер в возрасте 91 года, сообщила The Washington Post со ссылкой на его жену.

Бизнесмен умер еще 11 июня в своем доме на Манхэттене в Нью-Йорке, но об этом не сообщали.

Гилмор родился в Виннипеге (Канада), позднее его семья переехала в Торонто. В Университете Торонто, где он изучал менеджмент, он познакомился со студентом-инженером Питером Мунком. Вместе с ним они основали компанию по производству стереосистем Clairtone, однако в конце 1960-х их вынудили выйти из бизнеса, который спустя несколько лет развалился.

В 1963 году Гилмор и Мунк купили отель на архипелаге Фиджи за $250 тыс., а позднее создали сеть Southern Pacific Hotel Corp., которую в 1980 году продали. Вместе с Мунком он также участвовал в открытии инвестфонда TrizecHahn и золотодобывающей компании Barrick Gold (уступала по добыче только Newmont Mining). После продажи гостиничного бизнеса Гилмор купил остров Вакая на Фиджи, где вместе с женой открыл курорт The Wakaya Club & Spa. Туда приезжали Николь Кидман, Том Круз, Билл Гейтс и Стив Джобс.

В 1990-х Гилмор основал бренд питьевой воды Fiji Water. На создание компании его вдохновил один из гостей курорта. который стоял с бутылкой французской воды Evian. Тогда Гилмор подумал, что нет смысла возить на остров воду из Европы, если на архипелаге она тоже хороша. В итоге источник обнаружили на крупнейшем острове Фиджи Вити-Леву. Марка раскручивалась благодаря продакт-плейсменту: бутылка с розовым гибискусом появлялась, в частности, в фильме «Клан Сопрано». Предприниматель озаботился и тем, чтобы бутылки с водой развозили по дорогим отелям и ресторанам, и рассказывал, что везде возит ее с собой. В 2004 году Гилмор продал бизнес компании Wonderful Co. (ранее Roll International), которой владеют Стюарт и Линда Резники.