Во время матчей ЧМ с участием России сокращались продажи в магазинах

В городах, где проходили матчи ЧМ-2018 с участием сборной России, во время игры снижались продажи в продуктовых магазинах. Это следует из статистики оператора данных касс «Платформа ОФД». Компания обслуживает около 550 тыс. аппаратов, то есть четверть из всех касс в России.

Во время матча между сборной России и Египта в Санкт-Петербурге 19 июня, количество покупок снизилось на 16% по сравнению с показателем продаж месяцем ранее. В Москве, когда проходил матч России и Испании, продажи упали на 10%, во время игры между Россией и Саудовской Аравией — на 14%.

Россияне закупаются перед матчем и после него, следует из данных «Платформы ОФД». За два часа до матча между Россией и Испанией количество продаж по всей стране выросло на 23%, а сразу после игры — на 35%. Подобная динамика была зафиксирована и в дни других матчей.

Больше всего от чемпионата мира выиграли торговые точки, расположенные на Никольской улице, которая стала главным местом гуляний болельщиков в Москве. Выручка ресторанов и магазинов там выросла в 2,5–3 раза. Такие данные приводил РБК глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Несмотря на это, в целом чемпионат даст лишь краткосрочный импульс российской экономике, подсчитали эксперты. Дополнительный рост ВВП составит не более 0,2 п.п.