ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,53 62,71 EUR Нал. 74,45 73,57 USD Бирж. 63,05 -0,07 EUR Бирж. 74,11 +0,33 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 6557,80 -84,70 IMOEX 2323,85 -0,98% RTSI 1161,08 -0,90% Brent 76,51 -2,15% DJIA 24356,74 +0,75% Nasdaq 7586,43 +1,12%
СПГ-танкеры НОВАТЭКа впервые прошли восточную часть Севморпути
Лента новостей
Певец Сергей Пенкин назвал бредом информацию о краже у него ценных вещей 16:06, Общество Усков оспорил в суде свое увольнение с поста главреда Forbes 16:04, Технологии и медиа СПГ-танкеры НОВАТЭКа впервые прошли восточную часть Севморпути 16:02, Бизнес В Минздраве предупредили о склонности неработающих пенсионеров к пьянству 15:52, Общество ЦБ пообещал выпустить монету в ₽1/2 при выходе России в полуфинал ЧМ 15:51, Финансы Информационный взрыв: как мировые лидеры используют big data 15:39, Партнерский материал Крупнейший в Европе биржевой фонд начал работать с криптовалютами 15:36, Крипто Генпрокуратура повторно запросила экстрадицию Винника из Греции в Россию 15:30, Общество ФАС утвердила рост оптовых цен на газ «Газпрома» на 3,4% 15:29, Экономика Приказ Муссолини, легионеры и коррупция: как Италия выиграла ЧМ-1934 15:28, Спорт Путин провел перестановки в руководстве СК, МВД и прокуратуры в регионах 15:26, Политика Volkswagen отозвал в России 1,2 тыс. Teramont из-за ремней безопасности 15:25, Бизнес Станислав Черчесов рассказал о тактике сборной в матче с Хорватией на ЧМ 15:21, Спорт Камера, мотор, часы: создайте афишу мистического фильма с Брэдли Купером 15:20, РБК и IWC Россия повысила пошлины на ряд ввозимых из США товаров 15:16, Экономика Спасатели эвакуировали жильцов из треснувшего дома в центре Петербурга 15:14, Общество С Cardano ошиблись, с Litecoin — нет: как работают сигналы экспертов 15:14, Крипто СМИ узнали об уходе Алексея Рогозина из «Ильюшина» 15:07, Бизнес Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 14:59, РБК и Ингосстрах 10 ключевых правил при аренде квартиры 14:54, Недвижимость Мантуров рассказал об интересе арабов к проекту «Кортеж» 14:51, Бизнес Мосгорсуд отправил на пересмотр заявление об УДО хакера Аникеева 14:42, Общество Американцам стало труднее найти работу: как это скажется на долларе 14:41, Quote Клуб английской премьер-лиги заинтересовался Артемом Дзюбой 14:40, Спорт Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 14:16, РБК и «Шелл» Путин попросил Бобана и ван Бастена дать прогноз о победителе ЧМ-2018 14:06, Общество Сколько стоит тур к Северному полюсу на российском ледоколе 14:04, Стиль Песков рассказал об отслеживании Путиным реакции на пенсионную реформу 14:01, Политика
СПГ-танкеры НОВАТЭКа впервые прошли восточную часть Севморпути
Бизнес, 16:02
0
СПГ-танкеры НОВАТЭКа впервые прошли восточную часть Севморпути
Компания впервые отправила партии сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении Северного морского пути. Танкеры-газовозы доставят топливо в Китай без ледокольного сопровождения за 9 дней
СПГ-танкер ледового класса Arc7 ​«Эдуард Толль» (Фото: neftegaz.ru)

НОВАТЭК впервые отправил партии сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении Северного морского пути, говорится в сообщении компании. Вышедшие из порта Сабетта СПГ-танкеры ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» прошли Северный морской путь без ледокольного сопровождения за 9 дней и следуют к китайскому порту Цзянсу Жудун. Танкеры такого ледового класса могут ломать лед толщиной до 2,1 м. ​

«Мы рады, что в этом году летний навигационный период Северного морского пути открыли газовозы с грузами нашего проекта. Эти рейсы являются первыми в истории поставками российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки», — заявил председатель правления компании Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении.

Долгосрочная стратегия НОВАТЭКа предусматривает рост производства СПГ в арктическом регионе к 2030 году до уровня 55 млн т и более в год. Для организации его транспортировки по Северному морскому пути компания создала транспортную «дочку» — «Морской арктический транспорт».

На Петербургском международном экономическом форуме Михельсон говорил, что НОВАТЭК планирует привлечь «Совкомфлот» и западных партнеров в эту компанию для расширения арктического флота.

Северный морской путь, пролегающий от Карских ворот до бухты Провидения, по своей протяженности (5600 км) на 39% короче традиционного транспортного маршрута из Европы в Азию, проходящего через Суэцкий канал. Согласно оценкам «Администрации СМП», при использовании Северного морского пути можно сэкономить 27% времени, или до девяти дней.

В майском указе Путин поставил задачу развивать Севморпуть, увеличив грузопоток по нему почти в восемь раз, до 80 млн т к 2024 году.

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктики, в мае говорил «Интерфаксу», что рассчитывает на скорый переход к круглогодичному использованию Северного морского пути. Сейчас восточное направление СМП, где толщина льда в заполярных морях может достигать четырех метров, танкеры ледового класса без использования ледоколов могут преодолевать только в период летней навигации — двух-шести месяцев в год.

Для круглогодичной проводки танкеров по Севморпути «Росатом» разрабатывает проект ледокола «Лидер», способного преодолевать арктический лед толщиной более четырех метров. Решение о его строительстве пока не принято.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Арктик СПГ-1»
Главное
Россия повысила пошлины на ряд ввозимых из США товаров Экономика
Материалы по теме
НОВАТЭК нашел место для СПГ-терминала на Камчатке Бизнес
НОВАТЭК сообщил о повреждении одного из танкеров «Ямал СПГ» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter