СПГ-танкеры НОВАТЭКа впервые прошли восточную часть Севморпути

Компания впервые отправила партии сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении Северного морского пути. Танкеры-газовозы доставят топливо в Китай без ледокольного сопровождения за 9 дней

СПГ-танкер ледового класса Arc7 ​«Эдуард Толль» (Фото: neftegaz.ru)

НОВАТЭК впервые отправил партии сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении Северного морского пути, говорится в сообщении компании. Вышедшие из порта Сабетта СПГ-танкеры ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» прошли Северный морской путь без ледокольного сопровождения за 9 дней и следуют к китайскому порту Цзянсу Жудун. Танкеры такого ледового класса могут ломать лед толщиной до 2,1 м. ​

«Мы рады, что в этом году летний навигационный период Северного морского пути открыли газовозы с грузами нашего проекта. Эти рейсы являются первыми в истории поставками российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки», — заявил председатель правления компании Леонид Михельсон, слова которого приводятся в сообщении.

Долгосрочная стратегия НОВАТЭКа предусматривает рост производства СПГ в арктическом регионе к 2030 году до уровня 55 млн т и более в год. Для организации его транспортировки по Северному морскому пути компания создала транспортную «дочку» — «Морской арктический транспорт».

На Петербургском международном экономическом форуме Михельсон говорил, что НОВАТЭК планирует привлечь «Совкомфлот» и западных партнеров в эту компанию для расширения арктического флота.

Северный морской путь, пролегающий от Карских ворот до бухты Провидения, по своей протяженности (5600 км) на 39% короче традиционного транспортного маршрута из Европы в Азию, проходящего через Суэцкий канал. Согласно оценкам «Администрации СМП», при использовании Северного морского пути можно сэкономить 27% времени, или до девяти дней.

В майском указе Путин поставил задачу развивать Севморпуть, увеличив грузопоток по нему почти в восемь раз, до 80 млн т к 2024 году.

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктики, в мае говорил «Интерфаксу», что рассчитывает на скорый переход к круглогодичному использованию Северного морского пути. Сейчас восточное направление СМП, где толщина льда в заполярных морях может достигать четырех метров, танкеры ледового класса без использования ледоколов могут преодолевать только в период летней навигации — двух-шести месяцев в год.

Для круглогодичной проводки танкеров по Севморпути «Росатом» разрабатывает проект ледокола «Лидер», способного преодолевать арктический лед толщиной более четырех метров. Решение о его строительстве пока не принято.