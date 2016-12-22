«Лондон русский. Бизнес»: о любимых клиентах британских риелторов
Бизнес, 19:00
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«Лондон русский. Бизнес»: о любимых клиентах британских риелторов
Лондон — один из самых привлекательных городов для инвестиций в недвижимость. С конца 1990-х русские были лучшими клиентами британских риелторов. Но после ужесточения законодательства о проверках капиталов многое изменилось
01:21 О спросе на недвижимость Лондона
04:06 Что влияет на спрос
06:30 Чего хотят российские клиенты
09:48 Об ужесточении требований к россиянам
11:36 Об инвестициях в недвижимость