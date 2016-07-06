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Торговые сети увеличили продажи алкоголя собственных марок
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Торговые сети увеличили продажи алкоголя собственных марок
Бизнес, 06 июл 2016, 18:55
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Торговые сети увеличили продажи алкоголя собственных марок
Алкоголь стал самой динамичной категорией среди собственных торговых марок сетей (СТМ). Производители традиционного алкоголя считают, что этот рост временный и связан с кризисом
Производство алкоголя (Фото: Zuma\TASS)

Торговые сети наращивают продажи собственных торговых марок алкоголя. По данным ретейл-аудита компании Nielsen, за последний год — с апреля 2015 года по март 2016 года — лидером среди собственных товарных категорий стали алкогольные напитки, продажи которых увеличились на 67% в натуральном выражении (данные о деньгах в исследовании не приводятся). Продажи товаров собственного производства в целом выросли на 11% в натуральном выражении и на 27% — в денежном.

Внутри алкогольной группы СТМ лучшую динамику показали пиво и водка, которые выросли на 83 и 68% в натуральном выражении и на 74 и 53% в денежном.

К апрелю 2016 года алкоголь составлял 7,6% от всех продаж собственных марок сетей во всех товарных категориях в денежном выражении, свидетельствуют данные Nielsen. Исходя из оценки INFOLine, общий оборот алкоголя под собственными торговыми марками в первом полугодии 2016 года составил около 31 млрд руб. при общем обороте розничного рынка алкоголя за этот период около 1 трлн руб., по подсчетам отраслевого агентства ЦИФРРА. Доля продаж пива в структуре СТМ в апреле составила 1,9% в натуральном выражении и 1,1% в денежном, в водке — 1,1 и 0,8%, на премиальный алкоголь (виски, коньяк и т.п.) пришлось 5,9% в натуральном выражении и 3% в денежном.

Представители торговых сетей, опрошенных РБК, признают, что начали активнее работать с собственными марками алкоголя. «Посредством собственных марок торговля дает потребителю возможность экономить, не теряя на качестве. Мы знаем, что наши клиенты особенно это ценят в нынешний период непростой экономической ситуации», — заявил представитель пресс-службы сети Metro С&С, где сейчас представлено около 70 собственных торговых марок алкоголя, главным образом вина.

Представитель «Дикси» Екатерина Куманина рассказала, что в 2015 году объем продаж алкоголя под СТМ в магазинах сети вырос втрое, что объясняется значительным расширением предложения и «взвешенной ценовой политикой». Сейчас в сети есть собственные вина, водка, коньяк, настойки, виски, пиво, вермут. На сайте ​​​компании размещено объявление о проведении тендера на производство игристого вина под СТМ «Дикси».

В пресс-службе сети «Лента» отметили, что в ассортименте ретейлера сейчас около 100 позиций алкогольных напитков под собственными марками, а объемы продаж алкогольных СТМ за год вырос в два раза.

Самое дешевое

Популярность СТМ — в цене. В подавляющем большинстве случаев это самое дешевое предложение в товарной категории, которое можно найти в магазине, отмечает исполнительный директор содружества «Русбренд» Алексей Поповичев.

Директор агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что во многих сетях сейчас появились водочные СТМ по цене около 195 руб. за бутылку 0,5 л (лишь на 5 руб. выше минимальной розничной цены, установленной Минфином). После внедрения ЕГАИС в розницу в легальном производстве такой водки можно не сомневаться, уверен Дробиз, а учитывая уплату всех акцизов, заработок сетей на подобной продукции самый минимальный. Ее роль на полке не в получении прибыли, а в формировании для магазина дополнительного трафика.

Крупнейшие производители алкоголя, опрошенные РБК, пока не видят в СТМ конкурентов. В компании «Ладога Дистрибьюшен», которая поставляет и собственную продукцию (водки «Царская», «Императорская коллекция» и др.), и СТМ говорят, что такое сотрудничество выгодно для всех сторон. «Производитель получает дополнительную загрузку мощностей, дистрибьютор — постоянный оборот, фиксированную маржу, прогнозируемую прибыль, сохранение места на полке и позиции в рейтинге продаж, а ретейлер — наилучшие ценовые условия, — перечисляет представитель компании. — Поставка осуществляется без последующих ретро-премий в пользу ретейлера. При этом сети самостоятельно управляют продажами и продвижением». «Ладога» по контракту поставляет продукцию в сети «Лента», Metro, Prisma, а также в специализированную алкорозницу.

«Наши бренды представлены в субпремиум- («Пять Озер») и премиум-сегментах («Белая Березка», «Хаски»), а потому конкуренции со стороны СТМ розничных сетей, которые позиционируются в самом нижнем, экономсегменте, мы не ощущаем ни по продажам, ни по выкладке на полке», — говорит представитель пресс-службы Алкогольной сибирской группы (АСГ). В пивоваренной компании «Балтика» расценивают популярность СТМ как временный тренд: «Пиво все-таки очень эмоциональная категория. Рост СТМ носит краткосрочный характер и скорее связан с кризисом и снижающейся покупательской способностью потребителей».

Топ-менеджер алкогольной компании, входящей в топ-3 крупнейших производителей водки, считает, что в недалекой перспективе СТМ-алкоголь может стать конкурентом недорогих марок, оттянув на себя часть потребителей, «особо чувствительных к цене».

Тренд на рост СТМ, в том числе алкогольных, в торговых сетях будет сохраняться, уверен Алексей Поповичев из «Русбренда». «С принятием поправок в закон «О торговле», ограничивших возможности сетей получать дополнительные выплаты от поставщиков, присутствие СТМ на полках будет увеличиваться. Таким образом ретейлеры будут компенсировать выпадающую из-за введенных ограничений прибыль», — говорит эксперт.

По данным Nielsen, доля СТМ​ в структуре всех товаров, представленных на полках ретейлеров в апреле, составила 8% в натуральном выражении и 5% — в денежном. Это на 1 п.п. больше, чем было зафиксировано в марте 2015 года. В компании INFOLine отмечают рост доли СТМ в структуре выручки торговых сетей. «В 2015 году доля СТМ в структуре розничных продаж продовольственных товаров России составила 3,3% (450 млрд руб.), а с учетом кулинарной продукции собственного производства (но без разделки мяса)  — около 5,7% (770 млрд руб.). В первом полугодии 2016 года этот показатель вырос до 3,7% (240 млрд руб.) и 6,3% (410 млрд руб.) соответственно», — говорит гендиректор INFOLine Михаил Бурмистров.

Автор: Денис Пузырев.
Теги: алкоголь , торговые сети
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