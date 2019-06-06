«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийГид по форуму СПб
...
USD Бирж. 65,20 -0,20 EUR Бирж. 73,24 -0,14 Brent 61,16 +1,61% USD Нал. 65,54 64,73 EUR Нал. 73,66 72,83 USD ЦБ 65,23 +0,11 EUR ЦБ 73,27 -0,10 EUR/USD 1,1231 +0,0011 BTC/USD Бирж. 7 828,40 +39,00 IMOEX 2 725,97 +0,89% RTSI 1 317,12 +1,06% DJIA 25 539,57 +0,82% Nasdaq 7 575,48 +0,64%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 400 (+4,62%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Золото $1 400 (+4,62%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 65,23 (+0,11) Quote, 12:20
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 73,27 (-0,1) Quote, 12:20
Пассажир выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро Общество, 14:13 Шереметьево привлечет дополнительные силы для решения проблем с багажом Общество, 14:11 Как выжить банку: бизнес-модели для цифрового будущего Pro, 14:03 Прощай, паровоз: сколько можно было заработать на криптовалюте в мае Крипто, 14:02 Дело вкуса: как инновации меняют любимый напиток миллионов Экономика инноваций, 14:00  Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 13:59 Помощник Путина предсказал темпы роста ВВП по итогам года выше прогнозов Экономика, 13:55 Представитель Алибасова сообщил о составленном продюсером завещании Общество, 13:55 Глава Американской торговой палаты пригласил Калви выступить на ПМЭФ Общество, 13:51 WBO лишила Александра Усика титула чемпиона мира по боксу Спорт, 13:49 Алекперов заявил о возможном продлении соглашения с топливными компаниями Бизнес, 13:47 В ЦБ объяснили нежелание большинства россиян участвовать в системе ИПК Финансы, 13:46 СМИ сообщили о госпитализации Александра Панкратова-Черного Общество, 13:39 Рада отказалась отправлять Климкина и Полторака в отставку Политика, 13:38
Бизнес ,  
0 
«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект
ВЭБ, Газпромбанк и Сбербанк предоставят «Акрону» Вячеслава Кантора $1,7 млрд на разработку Талицкого участка Верхнекамского калийного месторождения в Пермском крае. Компании не удалось договориться о кредите с иностранными банками
Вячеслав Кантор (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Предварительные условия финансирования были подписаны в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня.

ВЭБ.РФ выступил организатором финансирования, он же предоставит большую часть кредита — $869 млн. Газпромбанк и Сбербанк, владеющий 40% Верхнекамской калийной компании («дочка» «Акрона», оператор этого калийного проекта), вложат еще $802 млн совместно.

Проект освоения Талицкого участка, балансовые запасы которого составляют 726 млн т солей (А+B+С1), предполагает строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) мощностью 2 млн т хлористого калия, ежегодно «Акрон» планирует добывать 7,5 млн т руды. Выход на проектную мощность планируется в начале 2026 года. «Акрон» называет этот проект крупнейшим в мире месторождением калийно-магниевых солей.

Ранее «Акрон» оценивал строительство ГОКа в $1,7 млрд, а инвестиции на весь проект — в $1,8–2 млрд. Теперь общий бюджет проекта составляет $2,5 млрд (с учетом ранее понесенных расходов и НДС). Синдицированный кредит предоставлен для финансирования инвестиционных затрат, сообщили участники соглашения, подписанного на ПМЭФ. В частности, средства будут направлены на финансирование работ по завершению строительства (проходки) вертикальных шахтных стволов, разработку рудника, строительство ГОКа и сопутствующей инфраструктуры.

«Привлечение финансирования для калийного проекта является важным событием в жизни группы «Акрон». Строительство Талицкого ГОКа обеспечит наши производственные площадки хлористым калием и завершит вертикальную интеграцию в производственной цепочке сложных минеральных удобрений», — заявил председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов, который со стороны компании подписал соглашение с банками.

«Ранее мы вели работу с рядом международных банков и на собственном опыте убедились, что до создания фабрики проектного финансирования организовать финансирование проектов в России на классических принципах было практически невозможно», — признался Попов. По его словам, инструменты поддержки ВЭБ.РФ позволили Газпромбанку и Сбербанку организовать финансирование проекта без регресса на «Акрон». Благодаря этому компания сможет параллельно со строительством Талицкого ГОКа реализовать ряд других инвестпроектов на производственных площадках в Новгородской, Смоленской и Мурманской областях.

«Программа «Фабрика проектного финансирования» создает условия для взаимовыгодного сотрудничества коммерческих банков при организации финансирования капиталоемких проектов. По всем траншам в рублях, включая транши банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки ЦБ», — отметил первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский. По условиями соглашения также предусмотрен дополнительный транш ВЭБ.РФ, который может быть использован на покрытие увеличения бюджета проекта в ходе его реализации и на уплату процентов на инвестиционной стадии, что позволит компании привлечь классическое проектное финансирование.

Газпромбанк также активно участвует в финансировании проектов, осуществляемых в рамках «Фабрики проектного финансирования». «Мы рассчитываем, что реализация этого проекта будет способствовать развитию промышленного потенциала Пермского края, в том числе приведет к созданию в регионе более 2 тыс. рабочих мест, а также усилит практический опыт Газпромбанка в реализации таких проектов», — сказал зампред правления банка Алексей Белоус.

Верхнекамская калийная компания приобрела лицензию на разработку Талицкого участка в 2008 году, группа несколько раз переносила запуск этого проекта. В 2016 году «Акрон» договорился отложить срок выхода ГОКа на проектную мощность с 2023 года на 2025 год. Начать добычу нужно не позднее 2021 года.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Антон Фейнберг
Теги: «Акрон», «Сбербанк»
Материалы по теме
Банк плохих активов получил 25% калийного бизнеса Гуцериева в Белоруссии
Бизнес
«Уралкалий» возобновил работы на руднике в Соликамске после пожара
Общество
Райффайзенбанк выкупил пакет ВЭБа в калийной «дочке» «Акрона»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter