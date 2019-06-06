«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

ВЭБ, Газпромбанк и Сбербанк предоставят «Акрону» Вячеслава Кантора $1,7 млрд на разработку Талицкого участка Верхнекамского калийного месторождения в Пермском крае. Компании не удалось договориться о кредите с иностранными банками

Вячеслав Кантор (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Предварительные условия финансирования были подписаны в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня.

ВЭБ.РФ выступил организатором финансирования, он же предоставит большую часть кредита — $869 млн. Газпромбанк и Сбербанк, владеющий 40% Верхнекамской калийной компании («дочка» «Акрона», оператор этого калийного проекта), вложат еще $802 млн совместно.

Проект освоения Талицкого участка, балансовые запасы которого составляют 726 млн т солей (А+B+С1), предполагает строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) мощностью 2 млн т хлористого калия, ежегодно «Акрон» планирует добывать 7,5 млн т руды. Выход на проектную мощность планируется в начале 2026 года. «Акрон» называет этот проект крупнейшим в мире месторождением калийно-магниевых солей.

Ранее «Акрон» оценивал строительство ГОКа в $1,7 млрд, а инвестиции на весь проект — в $1,8–2 млрд. Теперь общий бюджет проекта составляет $2,5 млрд (с учетом ранее понесенных расходов и НДС). Синдицированный кредит предоставлен для финансирования инвестиционных затрат, сообщили участники соглашения, подписанного на ПМЭФ. В частности, средства будут направлены на финансирование работ по завершению строительства (проходки) вертикальных шахтных стволов, разработку рудника, строительство ГОКа и сопутствующей инфраструктуры.

«Привлечение финансирования для калийного проекта является важным событием в жизни группы «Акрон». Строительство Талицкого ГОКа обеспечит наши производственные площадки хлористым калием и завершит вертикальную интеграцию в производственной цепочке сложных минеральных удобрений», — заявил председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов, который со стороны компании подписал соглашение с банками.