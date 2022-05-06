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Бизнес ,  
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Herbalife в последние месяцы работы в России увеличил продажи на четверть

В январе—марте 2022 года продажи американской Herbalife Nutrition в России в местной валюте выросли на 26%. Это был последний квартал, когда производитель биологически активных добавок поставлял свою продукцию в Россию
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

В январе—марте 2022 года американская Herbalife Nutrition, один из крупнейших игроков рынка прямых продаж, увеличила свои чистые продажи в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6%, до $36,3 млн. В рублях выручка выросла на 26,2%, сообщил производитель БАДов в своем отчете за первый квартал этого года.

В первом квартале Herbalife Nutrition зафиксировала возросшие объемы закупок своей продукции со стороны распространителей, связанные с повышением ее стоимости на 50%, ожидавшимся в середине марта.

Herbalife Nutrition закроет все центры продаж в России
Бизнес
Фото:Patrick T. Fallon / Bloomberg

При этом в начале марта производитель объявил о закрытии своих 62 центров продаж в России и приостановил поставки, что стало реакцией на военную спецоперацию на Украине. Компания не имеет производственных мощностей в России — вся продукция, реализуемая на местном рынке, импортируется. В связи с этим Herbalife Nutrition отмечает в отчете, что в будущем, по мере истощения запасов продукции, продажи в России неизбежно снизятся. Но компания не дает прогнозов о продолжительности приостановки работы на локальном рынке, а также о влиянии этого решения или текущих и будущих санкций США на бизнес и будущие финансовые результаты.

Общая чистая выручка компании в первом квартале снизилась на 11% в сравнении с январем—мартом 2021 года, до $1,3 млрд. Помимо России компания нарастила продажи также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета валютных колебаний — на 3,6%) и в Мексике (+1,1%).

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Теги
Анна Левинская
БАД Herbalife продажи финансовая отчетность
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