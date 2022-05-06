«Банк ЦентрКредит» купил «Альфа-банк Казахстан»

Это первая в Казахстане покупка банка, который находится под санкциями. Из-за западных санкций «дочка» российского банка не могла проводить операции с долларами и евро

Казахстанский «Банк ЦентрКредит» (БЦК) завершил сделку по покупке 100% простых акций дочерней организации Альфа-банка в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба БЦК.

«АО «Банк ЦентрКредит» сообщает о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО ДБ «Альфа-банк Казахстан», — говорится в сообщении.

После перерегистрации банк будет работать под новым брендом Eco Bank. При этом, все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов, отметили в пресс-службе.

Председатель Правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов отметила, что покупка банка, находящегося под санкциями, проводится в Казахстане впервые, а также в максимально короткие сроки.

Альфа-банк с конца февраля находится под секторальными санкциями США. Ограничительные меры также ввели Евросоюз и Великобритания. Институты и граждане ЕС не могут совершать сделки с банком и инвестировать в него, а также проводить операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля.

США внесли Альфа-банк в SDN-лист 6 апреля. Это означает полную блокировку активов, которые связаны с американской финансовой системой. Упоминание в SDN грозит рисками для дочерних структур организаций, поскольку активы, в которых у их материнских компаний есть доля выше 50%, автоматически попадают под санкции.

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Ограничения также распространяются на дочерний банк Альфа-банка в Казахстане, говорится на сайте американского Минфина.