Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

Уведомление об иске подал расположенный в Карелии комбинат хлебопродуктов, который выкупал свои акции у компаний, связанных с Синявинской птицефабрикой. Суд увидел в этих сделках злоупотребления со стороны акционеров

Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс». Еще одно заявление подано о несостоятельности связанного с птицефабрикой Волховского комбикормового завода.

Уведомления от лица кредитора подал его конкурсный управляющий Алексей Бобров. Основанием для заявлений стал невозврат задолженности, которую Арбитражный суд Карелии восстановил решением от 27 декабря 2018 года, говорится в уведомлении. Бобров в разговоре с РБК подтвердил, что намерение о банкротстве было подано в рамках решения суда, но от других комментариев отказался. Из картотеки арбитражных дел следует, что иск пока не зарегистрирован.

«Речь идет о конфликте, который остался от предыдущих акционеров», — уточнил РБК гендиректор Синявинской птицефабрики и Волховского комбикормового завода Артур Холдоенко. Иски он назвал «предметом торга», добавив, что детали ему не известны.

Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику

Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона. С 2010 года Кондопожский комбинат хлебопродуктов (ККХП) согласно данным СПАРК входил в число активов агрохолдинга «Разгуляй», который в июле 2016-го подал иск о собственном банкротстве. В 2012 году ККХП у «Разгуляя» выкупил совладелец Синявинской птицефабрики Никита Мельников.