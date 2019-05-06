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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
Уведомление об иске подал расположенный в Карелии комбинат хлебопродуктов, который выкупал свои акции у компаний, связанных с Синявинской птицефабрикой. Суд увидел в этих сделках злоупотребления со стороны акционеров
Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс». Еще одно заявление подано о несостоятельности связанного с птицефабрикой Волховского комбикормового завода.

Уведомления от лица кредитора подал его конкурсный управляющий Алексей Бобров. Основанием для заявлений стал невозврат задолженности, которую Арбитражный суд Карелии восстановил решением от 27 декабря 2018 года, говорится в уведомлении. Бобров в разговоре с РБК подтвердил, что намерение о банкротстве было подано в рамках решения суда, но от других комментариев отказался. Из картотеки арбитражных дел следует, что иск пока не зарегистрирован.

«Речь идет о конфликте, который остался от предыдущих акционеров», — уточнил РБК гендиректор Синявинской птицефабрики и Волховского комбикормового завода Артур Холдоенко. Иски он назвал «предметом торга», добавив, что детали ему не известны.

Почему могут обанкротить Синявинскую птицефабрику

Расположенный в городе Кондопога комбинат хлебопродуктов в прошлом был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки для Северо-Западного региона. С 2010 года Кондопожский комбинат хлебопродуктов (ККХП) согласно данным СПАРК входил в число активов агрохолдинга «Разгуляй», который в июле 2016-го подал иск о собственном банкротстве. В 2012 году ККХП у «Разгуляя» выкупил совладелец Синявинской птицефабрики Никита Мельников.

В мае 2016 года суд признал ККХП банкротом и ввел процедуру конкурсного производства, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Задолженность перед ККХП возникла после того, как суд признал недействительными ряд сделок, совершенных еще до банкротства комбината. Речь идет о заключенных в 2014 году договорах, по которым последний выкупил свои собственные акции у Волховского комбикормового завода (на сумму 39,6 млн руб.) и у Синявинской птицефабрики (на 26 млн руб.), по обоим были подписаны акты зачета взаимных требований. В рамках еще одного договора (на сумму 104 млн руб.) ККХП передал Волховскому комбикормовому заводу векселя на соответствующую сумму. На момент заключения сделок Синявинская птицефабрика была учредителем Волховского комбикормового завода с долей 60%. В результате должник выкупил у своих акционеров 86% собственных акций.

В октябре 2016 года один из кредиторов, ООО «Юпитер», и конкурсный управляющий обратились в суд с требованием признать недействительными договоры о покупке ККХП собственных акций у Синявинской птицефабрики и Волховского комбикормового завода. В ходе разбирательства суд посчитал, что акционеры при совершении этих сделок злоупотребили своими правами, преследуя цель удовлетворить собственные требования в преддверии банкротства ККХП. С апреля 2014 года, то есть уже на момент совершения этих сделок, последний испытывал дефицит денежных средств и ненадлежаще исполнял обязательства по возврату и обслуживанию кредитов, то есть имелись признаки неплатежеспособности, утверждают истцы. Акционеры, по их мнению, не могли не знать о сложном финансовом состоянии должника. В результате суд восстановил задолженность Волховского комбикормового завода (39,6 млн руб.) и Синявинской птицефабрики (26 млн руб.) перед ККХП.

Чем известна Синявинская птицефабрика

Это крупнейший производитель яиц в России, следует из имеющихся у РБК данных Росптицесоюза. В 2018 году предприятие произвело 1,32 млрд яиц, его доля в общем производстве яиц — 4%. У ближайшего конкурента птицефабрики — ОАО «Волжанин» объем производства почти такой же: 1,3 млрд штук в прошлом году. На третьем месте по объемам — птицефабрика «Роскар» (1,14 млрд яиц). Всего же в России, по данным Росстата, в 2018 году было произведено 34,2 млрд яиц.

Особенность Синявинской птицефабрики в том, что это крупнейший экспортер, указывает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Она экспортирует столовое яйцо в страны Ближнего Востока, а недавно начала поставки сухого яичного порошка.

В 2015 году ККХП уже подавал один иск о банкротстве Синявинской птицефабрики. Тогда она не расплатилась за покупку у комбината 235 га земли в Ленинградской области.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: яйца, банкротство
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