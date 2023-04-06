Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
Альфа-банк получил убыток впервые с 2009 года Финансы, 10:16
Мощный камбэк. Фильм с Джонни Деппом откроет Каннский кинофестиваль Life, 10:13
Почему театр начинается со школы Специальный проект, 10:11
Подлодка «Алроса» провела учебные торпедные стрельбы в Черном море Политика, 10:09
Владелец «Пятерочки» рассказал о «потребительском патриотизме» Бизнес, 10:00
Названы районы Москвы, где сильнее всего выросли цены на новостройки Недвижимость, 09:57
Corriere della Sera сообщила о выявленной у Берлускони лейкемии Политика, 09:54
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Сможет ли глобальная экономика избежать «потерянного десятилетия» Pro, 09:52
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 09:49
В Голландии футболисту разбили голову зажигалкой во время матча. Видео Спорт, 09:48
Белорусский магазин с аналогами товаров IKEA откроется в Москве в апреле Бизнес, 09:38
Курс доллара превысил ₽80 впервые почти за год Инвестиции, 09:28
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 09:26
Как сказать руководителю о недовольстве работой и не лишиться ее вовсе Pro, 09:25
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Бизнес ,  
0 

Владелец «Пятерочки» рассказал о «потребительском патриотизме»

Крупнейший ретейлер рассказал об угасании лояльности потребителей к западным брендам
Лояльность российских потребителей к большим западным брендам начала угасать на фоне заявлений об уходе с российского рынка, считает глава ретейлера X5 Group. Покупатели адаптируются к новому ассортименту и локальным поставщикам
X5 Group FIVE ₽1 411 -0,07% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2022 году крупнейший российский ретейлер X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), также как и другие ретейлеры, вынужден был обновить ассортимент на фоне ухода части иностранных брендов потребительских товаров. О поиске аналогов привычным торговым маркам и изменении предпочтений потребителей рассказала в интервью РБК глава X5 Group Екатерина Лобачева.

С началом специальной военной операции на Украине и введенных в ответ на нее западных санкции ряд крупнейших иностранных компаний, в том числе производителей потребительских товаров, приняли решений покинуть российский рынок, сократить ассортимент или прекратить экспортные поставки в страну. В частности, с российского рынка ушли газированные напитки The Coca-Cola Company и PepsiCo, сократил свой продуктовый ассортимент в стране P&G, намерена отказаться от контроля над российским бизнесом французская группа Danone.

Чтобы решить проблему выбывающих товаров, X5 Group в прошлом году проводила специальные рабочие группы по оценке критичности выпадания ассортимента. Для каждого товара оценивались объемы производства в России и выделялись несколько вариантов замен, рассказывает Лобачева. Самым плохим сценарием, как поясняет президент X5 Group, была необходимость быстрого замещения продукта.

«Если объем мощностей (поставщика на замену. — РБК) достаточен, то, собственно говоря, кризиса нет, потому что свято место пусто не бывает. Если же он низкий, значит нужно смотреть с точки зрения прямого импорта — откуда привезти аналог. Оказалось, аналогов-то много», — описывает Лобачева. Бренды товаров на полках частично поменялись, но поставщики и операторы производственных мощностей по большей части не изменились, заверяет топ-менеджер X5 Group. «По сути, поставщик тот же самый. Теперь он работает не под брендом А, а под брендом B», — рассказывает она.

При этом на текущий момент X5 Group не сталкивалась ни с одним видом импортной продукции, который не смогла бы заменить. «Несмотря на то что быстро заработал и бесконечно пополняется список [товаров] параллельного импорта, оказалось, что в других странах много очень неплохих аналогов, даже в категории крепких алкогольных напитков», — говорит Лобачева.

Читайте на РБК Pro
Как россиянину доставить свои деньги за рубеж: рабочие способы
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Вина управленцев: как Япония уступила место второй экономики мира Китаю

Глава X5 Group отмечает, что покупатели еще продолжают привыкать к обновленному ассортименту на полках магазинов. На фоне ухода западных брендов видим большую лояльность покупателей к продукции под собственной торговой маркой (СТМ) ретейлера, утверждает Лобачева. Среди российских поставщиков компания также отмечает амбиции замещения выпадающих из продаж на российском рынке брендов. Наиболее ярко, по мнению топ-менеджера, это заметно в непродовольственных категориях, таких как косметика, личная гигиена и бытовая химия.

При этом проведенное недавно исследование поставщиков X5 Group показало, что по количеству компаний более половины — это малый и средний бизнес. Но в объеме поставленной продукции их вес меньше, и X5 Group планирует изменить эту ситуацию, говорит Лобачева. Топ-менеджер пояснила, что локальные поставщики удобны с точки зрения логистического плеча и лояльности потребителя, которая начала угасать к большим брендам на фоне их заявлений об уходе с российского рынка.

«Локальный ассортимент — это про свежесть, качество и в чем-то потребительский патриотизм», — перечисляет она. Кроме того, продукция местных поставщиков дает возможность выделяться на фоне ретейла, который сфокусирован на товарах брендов, добавляет глава X5 Group.

Наблюдения X5 Group о переключении потребителей на локальные бренды подтверждают данные исследовательской компании NielsenIQ. К февралю 2023 года около половины россиян (47%) из-за отсутствия привычных иностранных брендов полностью переключились или чаще выбирают российские товары. Однако есть продукция, лояльность к которой не пропала и спустя год после решения приостановить производство в России. Так, газировка под брендом Coca-Cola остается одним из лидеров продаж среди напитков со вкусом колы в сетевой и несетевой рознице. На долю импортной Coca-Cola приходится около 14% продаж рынка.
 

Авторы
Теги
Анна Левинская, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
X5 потребительские настроения санкции
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Coca-Cola осталась в лидерах по продажам в России среди газировок
Бизнес
«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды
Общество
Ассортимент стиральных порошков в магазинах сократился на треть
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter