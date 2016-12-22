ВЭБ нашел партнера для спасения агрохолдинга «Фабрика овощей»

ВЭБ пытается спасти обанкротившийся агрокомплекс «Фабрика овощей», поставщика овощей для федеральных розничных сетей. Госкорпорация планирует создать совместное предприятие с «Теплицами Кубани» и привлечь инвестора из Швейцарии

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Поставщик овощей для X5 Retail Group, «Магнита», «Ленты», Metro Cash & Carry, «Бахетле» и других розничных сетей, агрокомплекс «Фабрика овощей» развивался на деньги ВЭБа, следует из материалов Арбитражного суда Москвы. В группу входят четыре тепличных комбината в Тульской, Челябинской, Ростовской и Новгородской областях, а также торговый дом, общая площадь его земель составляет почти 41 га. На сайте «Фабрики овощей» сказано, что теплицы производят 24 тыс. т продукции в год. С учетом того что в России ежегодно производится около 1 млн т тепличных овощей, рыночная доля «Фабрики овощей» может достигать 2,5%, оценивает президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев.

Почти 82% «Фабрики овощей» через цепочку компаний принадлежит фонду AVG Capital Parners, следует из данных ЕГРЮЛ и кипрского реестра компаний. Среди миноритариев — Дмитрий Штейнсапир, Александр Сабиров, Эдуард Таланов и Эльдар Назмутдинов.

В июне 2016 года ВЭБ подал в Арбитражный суд Москвы четыре иска к компаниям «Фабрики овощей» на общую сумму 3,4 млрд руб. В мае 2017 года суд ввел в отношении ООО «Управляющая компания «Фабрика овощей» процедуру наблюдения, на тот момент задолженность компании составляла 280,4 млн руб. В ноябре 2017 года суд признал компанию банкротом. Перед этим в сентябре тепличные комплексы «Фабрики овощей» в рамках процедуры банкротства были выставлены на продажу.

СП в помощь

Фактические результаты деятельности тепличных комплексов «Фабрики овощей» отличались от плановых, указывает председатель ассоциации «Теплицы Кубани» Алексей Коновалов. По его мнению, была допущена ошибка при выборе технологии выращивания растений, из-за чего была некорректно ​спрогнозирована выручка тепличных комплексов. Кроме того, в 2014 году во время строительства теплиц произошла девальвация рубля — практически все проекты оказались недофинансированы и не достроены. Привлечение дополнительных средств в проект требовало большей обеспеченности залогами, а ВЭБ не готов был в кризис финансировать не до конца обеспеченный проект, уточняет Коновалов.

В сентябре прошлого года, рассказывает Коновалов, ВЭБ обратился к ассоциации «Теплицы Кубани» с предложением поучаствовать в «улучшении финансового положения проблемного актива». Оценив состояние «Фабрики овощей», в ассоциации пришли к выводу, что в модернизацию тепличных комплексов необходимо дополнительно вложить еще 2–2,5 млрд руб. и еще около 3,5 млрд руб. в их расширение. Но поскольку агрохолдинг находился в процедуре банкротства, инвестировать в него не представлялось возможным, констатирует Коновалов.

Для спасения проблемного актива была разработана программа, которая предполагает создание совместного предприятия ВЭБа и «Теплиц Кубани» на паритетных началах. В этом случае госкорпорация выкупит активы «Фабрики овощей» и внесет их в уставный капитал СП, а со стороны «Теплиц Кубани» будут внесены активы партнера ассоциации из нефтегазовой отрасли. Имя этого партнера Коновалов не раскрывает. ВЭБ и «Теплицы Кубани» подпишут инвестиционное соглашение, согласно которому ассоциация в течение 8–12 лет выкупит у ВЭБа ее долю в СП.

Учредителями «Теплиц Кубани», по данным ЕГРЮЛ, являются Александр Калужских и сам Коновалов, который является также совладельцем тепличного комплекса «Овощи Краснодарского края».

ВЭБ является кредитором предприятий, входящих в группу «Фабрика овощей», и заинтересован в «максимальном удовлетворении своих требований», сообщил представитель госкорпорации. По его словам, ВЭБ действительно проводит работу «по привлечению потенциальных инвесторов, заинтересованных в развитии проекта». Комментировать переговоры с «Теплицами Кубани» представитель ВЭБа отказался.

Птица невысокого полета «Фабрика овощей» — не единственный проблемный актив ВЭБа в сельском хозяйстве. С 2004 года госкорпорация выступала кредитором проектов Вадима Ванеева, основателя одного из крупнейших в России производителей индейки «Евродон». В феврале 2016 года кредиты, взятые Ванеевым в ВЭБе и Россельхозбанке, привели к корпоративному конфликту: входящая в «Альфа-Групп» инвесткомпания А1, новый совладелец «Евродона», попыталась через суд исключить Ванеева из числа учредителей «Евродона», а спустя несколько недель продала купленные 40% «Евродона» ВЭБу. В декабре 2016 года на предприятии «Евродона» в Ростовской области была зафиксирована вспышка птичьего гриппа: птицу пришлось забить, что негативно отразилось на финансовом положении компании. В июле 2017-го ВЭБ получил контроль над принадлежавшими Ванееву ключевыми активами «Евродона», чтобы провести реструктуризацию долгов компании и предоставить ей дополнительное финансирование. В «Евродоне» сделку с ВЭБом называли «необходимой формальностью», а сам Ванеев ранее заявлял, что у него нет планов по продаже бизнеса. В октябре 2017 года Ванеев сообщил, что намерен выкупить у ВЭба акции «Евродона».

Инвестор из Швейцарии

К спасению «Фабрики овощей» может быть также привлечен иностранный инвестор — инвестиционный директор швейцарского фонда Crystal Business Оливер Непомуцено, рассказал Коновалов. По его словам, «принципиальное согласие» Непомуцено получено и бизнесмен готов инвестировать в «Фабрику овощей» около €15 млн. Эти средства пойдут как на финансирование инвестиционной программы, так и на выкуп части пакета, до 15%, ВЭБа в СП.

Связаться с Оливером Непомуцено не удалось: в компаниях, где он является руководителем, на запросы РБК не ответили. Но представитель Российского инвестиционного агентства подтвердил РБК, что агентство оказывает помощь Непомуцено, который заинтересован в приобретении тепличных комплексов.

В прошлом ноябре председатель ВЭБа Сергей Горьков говорил в интервью Forbes, что банк принял для работы с проблемными активами новую стратегию — так называемый подход turn around. «Смысл в том, чтобы сначала запустить каждый из проектов и увеличить его стоимость. Потому что, если предприятия не работают, продать их можно только по остаточной стоимости, а это для нас прямой убыток», — пояснял тогда Горьков.