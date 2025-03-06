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Продажи новых авто в России по итогам февраля упали на четверть

В феврале в России было продано на четверть меньше новых машин, чем годом ранее — 78 тыс. Спрос снизился на фоне ожидания увеличения скидок от производителей, новостей о возможном возвращении автобрендов и перехода на депозиты
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в феврале сократились на 24,9% в годовом выражении и составили 78 040 единиц, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Снижение к январю составило 12,4%. По данным «Автостата», продажи новых автомобилей в феврале 2024 года составили 103 954 шт., в 2023-ом — 56 148 автомобилей, а в 2022-ом — 114 349. На уровне, близком к текущему, продажи находились в январе 2024 года (80 212 шт.), ниже — с марта 2022-го по май 2023-го.

Текущее сокращение продаж может быть обусловлено большим количеством покупателей, откладывающих покупку в ожидании возможного возвращения глобальных брендов, поясняет директор «Автостата» Сергей Целиков. Дополнительным фактором стал высокий уровень процентных ставок по кредитам: многие предпочитают продолжать держать деньги на депозитах, а не тратить их на покупку машины. Кроме того, китайские бренды начали снижать цены — это вызывает ожидания, что скидки на авто могут увеличится. Тем не менее, в марте рынок может оживиться, считает эксперт. Целиков напомнил, что январь—февраль традиционно считается низким сезоном, но уже с весны спрос, как правило, растет.

Официально никто из ушедших из России автоконцернов четких планов и схем по возвращению пока не анонсировал. Но в феврале экс-глава АвтоВАЗа Бу Андерссон заявил, что большинство ушедших из России автопроизводителей сохраняют интерес к рынку и могут вернуться. Глава Renault Лука де Мео также допустил сценарий возвращения компании в страну. Позднее на сайте hh.ru появились две вакансии компании Kia Russia & CIS (представительство Kia в России и СНГ). Глава Минпромторга Антон Алиханов, в свою очередь, отмечал, что российская промышленность использовала уход иностранных брендов как шанс для развития, и ведомство сформирует свою позицию по их возможному возвращению, если получит соответствующее поручение.

Лидером рынка по продажам в феврале по-прежнему остается LADA, которая к концу зимы увеличила свою долю до 31,5% (24 573 автомобиля) по сравнению с 27,6% годом ранее. Первый среди иномарок китайский бренд Haval, продажи которого составили 9 570 единиц. Вслед за ним расположились другие китайские марки: Chery (8 389 шт.), Geely (5 101 шт.), Changan (4 424 шт.) и OMODA (2 040 шт.). В десятку вошли также белорусский Belgee (2 001 шт.), а также китайские бренды Jetour (1 770 шт.), JAECOO (1 627 шт.) и EXEED (1 442 шт.).

Несмотря на общий спад, три бренда из первой десятки показали положительную динамику продаж: Jetour (+22,5%), JAECOO (+39,8%) и Belgee (+92%). В то же время наибольшее падение продаж в феврале продемонстрировали EXEED (-57,8%) и Geely (-58,4%).

Рост продаж Jetour и JAECOO объясняется низкой базой прошлого года — тогда эти марки только выходили на рынок, напомнил директор «Автостата». В то же время EXEED столкнулся с проблемой позиционирования: при заявленном премиальном статусе его автомобили стоят значительно дороже других моделей Chery (концерна, в который входит EXEED. — РБК), но разница в восприятии оказывается незначительной. Конкуренция внутри группы приводит к «каннибализации» продаж, резюмировал Целиков. В свою очередь Geely показал сильное падение продаж, но причина не в снижении спроса, а в перераспределении модельного ряда между разными брендами внутри концерна, напоминает эксперт. Часть моделей теперь продается под марками Knewstar и Belgee, что искусственно сокращает показатели Geely.

Всего за январь—февраль в России было продано 167 112 новых автомобилей, что на 9,3% ниже аналогичного периода 2024-го.

Как авторынок закончил 2024 год и что будет в 2025-ом

В 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 48,4% и достигли 1,57 млн единиц. Однако в 2025 году рынок может сократиться: базовый прогноз «Автостата» предполагает снижение на 10%, до 1,43 млн машин.

По пессимистичному сценарию, падение может составить 20%, что эквивалентно 1,27 млн проданных автомобилей. Среди основных факторов давления на рынок — инфляция, рост утилизационного сбора, повышение ставок по кредитам и снижение их доступности. Дополнительным ограничением остается отсутствие официальных поставок автомобилей глобальных брендов.

Самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta — в феврале было реализовано 9 513 автомобиля. Это на 27,2% меньше, чем год назад, но доля модели на рынке не опустилась ниже 12%. Продажи LADA Vesta в феврале составили 8 169 автомобилей (+14%). Наиболее популярными иномарками в стране остаются китайские кроссоверы Haval Jolion (3 770 шт., -25,2%) и Chery Tiggo 7 PRO Max (3 652 шт., -2,9%). За ними следуют два отечественных внедорожника — LADA Niva Travel (2 771 шт., -33,6%) и LADA Niva Legend (2 095 шт., -49,4%). В десятку также вошли Chery Tiggo 4 PRO, Changan UNI-S (с учетом CS55 Plus), LADA Largus и Geely Monjaro.

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Компании
Полина Елисова Полина Елисова
Автомобили китайские автомобили автопродажи Автостат
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