Банкиры предсказали рост капиталов мультимиллионеров России в 2019 году

В 2018 году в России было 1500 ультрахайнетов против 1407 на конец 2017-го. К 2023 году, согласно прогнозу Knight Frank, их будет 1861, 1240 из которых будут проживать в Москве, а еще 130 — в Санкт-Петербурге. Такой пятилетний рост — на 24% — выше ожидаемого общемирового уровня в 22%. Управляющий партнер Knight Frank в России Алексей Новиков связывает это с растущим неравенством населения. К концу 2023 года в мире будет насчитываться 250 тыс. ультрахайнетов.

Как считают аналитики, в предыдущий пятилетний период рост количества богатых людей был меньше — 18%, теперь же он станет равномернее — на 4% в год, без повторения ситуации 2017 года с резким увеличением сразу на 10%.

В 2019 году численность хайнетов (лицо с высоким уровнем дохода, размер активов которого превышает $1 млн, без учета недвижимости по основному месту жительства) впервые превысит 20 млн человек: около 6,6 млн из них будут проживать в Северной Америке, 5,9 млн — в Европе, еще 5,8 млн — в Азии.

Большинство мультимиллионеров в мире хранят деньги в акциях (27%), недвижимости (21%) и облигациях (20%). При этом в инвестиционном портфеле российских ультрахайнетов акции занимают только четвертое место с 16%. Почти треть (26%) своих средств российские мультимиллионеры предпочитают хранить в деньгах. Это самый высокий показатель в мире, сопоставимо только с Африкой, где на счетах хранится 24% средств мультимиллионеров. Алексей Новиков объясняет популярность этого инструмента в России волатильностью рубля и тем, что большинство этих средств, вероятно, хранится в долларах.

Недвижимость остается в тройке инвестиционных инструментов во всех регионах. Всего по итогам 12 месяцев до третьего квартала 2018 года в недвижимость во всем мире было инвестировано $900 млрд. Самой инвестиционно привлекательной страной стали США — в нее инвестировали $414 млрд, что в почти в пять раз больше, чем в следующую по рейтингу Великобританию ($76 млрд). Россия c $2 млрд оказалась на 27-м месте по объему инвестиций в недвижимость.

Что еще изменилось в привычках состоятельных людей — в материале РБК PRO.