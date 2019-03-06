Банкиры предсказали рост капиталов мультимиллионеров России в 2019 году

В 2018 году у 40% россиян — ультрахайнетов (от английского ultra-high-net-worth individual — лицо, размер активов которого превышает $30 млн, без учета недвижимости по основному месту жительства) — зафиксирован рост благосостояния, следует из ежегодного отчета The Wealth Report, подготовленного компанией Knight Frank. Еще у 40% размер активов не изменился и только у 20% — снизился.
Отчет Knight Frank основан на ответах, предоставленных в октябре-ноябре 2018 года 600 частными банкирами и финансовыми консультантами, управляющими средствами своих клиентов-ультрахайнетов на общую сумму более $3 трлн. В частности, в подготовке участвовали представители Альфа-банка, Barclays, Citi Private Bank, ICEA LION Asset Management, Maybank Philippines, Sumitomo Mitsui Trust Bank и других.
От 2019 года для российских миллионеров опрошенные Knight Frank банкиры и консультанты ждут еще более позитивной, чем в 2018 году, картины: 65% верят в рост благосостояния своих клиентов, 20% изменений не предполагают и только 15% в ходе опроса заявили о том, что стоимость активов снизится. Такие пропорции в целом соответствуют общемировым (64, 25 и 12% соответственно). Самый пессимистичный прогноз — сокращение благосостояния на 18% — дают в Азии, самый оптимистичный — рост доходов на 81% — в Северной Америке.