Иностранный фастфуд по распространению в России обогнал ретейл

Burger King стал самым широко представленным международным брендом в России, ранее первое место делили Adidas и Yves Rocher. Это связано с устойчивостью сетевого фастфуда к кризисам и оптимизацией площадей в fashion-сетях

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Burger King стал самой массово представленной международной сетью в России, следует из отчета Retail Destination Russia, подготовленного компанией JLL (есть в распоряжении РБК). В рамках исследования аналитики оценивают присутствие 250 международных и российских брендов всех сегментов, за исключением продуктовых магазинов, в 37 городах России с населением свыше 500 тыс. человек. Burger King​ присутствует в 100% анализируемых городов.

Помимо Burger King в топ-50 самых широко распространенных в России зарубежных брендов с охватом более 75% вошли сети KFC, которая заняла третью строчку с представленностью 95% (ранее было 86%), и McDonald's (пятая строчка), увеличивший распространенность с 77 до 89%. Значительно улучшил свои позиции и Baskin Robbins, который поднялся с 13-й строчки на шестую (представленность увеличилась с 66 до 84%). Единственным показавшим отрицательную динамику брендом зарубежного общепита оказался Subway — его представленность сократилась с 91 до 84% (это также соответствует шестой строчке рейтинга).

В 2015 году, когда рейтинг составлялся в предыдущий раз (методология была аналогичной, но не учитывались два города — Сочи и Киров), среди компаний со 100-процентным покрытием исследованных городов были сразу две международные — Adidas и Yves Rocher. За три года Yves Rocher переместилась в категорию с уровнем покрытия 97%, а Adidas занял лишь 12-е место с показателем 68%, не войдя даже в топ-50 самых распространенных в России брендов.

Подобная ротация в рейтинге, с одной стороны, объясняется активным развитием ресторанного сегмента, с другой, является следствием оптимизации сетей fashion-операторов, поясняет руководитель отдела исследований компании JLL Олеся Дзюба.

Почему фастфуд оказался более устойчивым в развитии — в материале РБК Pro.