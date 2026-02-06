 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Сооснователь компании Маска Бабушкин купит дом в Британии за £57 млн

Соучредитель xAI Маска Бабушкин купит в Британии дом за 57 млн фунтов
Бабушкин купит пентхаус в Лондоне с видом на Гайд-парк стоимостью £57 млн, что станет крупнейшей подобной сделкой в Британии более чем за год. Инженер стоял у истоков xAI, но в 2025-м покинул компанию, создав собственный бизнес
Игорь Бабушкин
Игорь Бабушкин (Фото: David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images)

Игорь Бабушкин, соучредитель компании xAI американского предпринимателя Илона Маска, покупает пентхаус в Лондоне с видом на Гайд-парк. Недвижимость стоит около 57 млн фунтов стерлингов ($68 млн), поэтому речь идет о самой дорогой сделке с недвижимостью в Великобритании более чем за год, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Это первая сделка по продаже недвижимости в Лондоне стоимостью более 50 млн фунтов стерлингов с конца 2024 года, когда особняк в Риджентс-парке был продан примерно за 139 млн фунтов стерлингов, поясняет издание.

По сведениям источников Bloomberg, Бабушкин принял решение о покупке около двух недель назад, незадолго до того, как Маск объявил об объединении SpaceX и xAI. Единую компанию оценили примерно в $1,25 трлн, говорят собеседники.

Кто такой Игорь Бабушкин, возглавивший новую компанию Илона Маска xAI
Индустрия 4.0
Фото:Shutterstock

Бабушкин покупает пентхаус, расположенный в роскошном здании с круглосуточной охраной, 25-метровым бассейном, тренажерным залом, салоном красоты и кабинетами для спа-процедур, пишет Bloomberg. Ранее недвижимость продавалась примерно за 60 млн фунтов.

Маск в июле 2023 года представил xAI — разработчика технологий искусственного интеллекта. Бабушкин возглавил команду компании. В 2025 году Бабушкин покинул xAI с целью основать собственную инвестиционную фирму Babuschkin Ventures, основное направление деятельности которой — безопасность в сфере ИИ.

Бабушкин — сын выходцев из России. «Мои родители покинули Российскую Федерацию после распада СССР в поисках лучшей жизни для своих детей. Жизнь иммигрантов не всегда была легкой», — писал он в своем X в августе, объявляя об уходе из xAI.

Игорь Бабушкин окончил Технический университет Дортмунда. Работал инженером-исследователем в подразделении компании Alphabet (ей принадлежит Google) DeepMind AI, затем перешел в OpenAI (создатель ChatGPT). Впоследствии вернулся на первое место работы, но оттуда его переманил Маск.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

США и Китай не подписали декларацию, регулирующую ИИ в военных целях

Трамп пообещал построить тоннель, если в его честь назовут вокзал

Макрон допустил ограничения видеоигр и ИИ-чатов для детей

В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Авито»: зумеры выбирают ехать на вахту, потому что они прагматичны

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Илон Маск Великобритания xAI элитная недвижимость пентхаус
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
Общество
WSJ раскрыла детали сделки компаний Маска — крупнейшей по стоимости в США
Бизнес
Состояние Илона Маска превысило ВВП 169 стран мира. Инфографика
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
ЦБ назвал самые доходные этой зимой активы Инвестиции, 14:42
В Ростовской области увеличили единовременную выплату добровольцам Политика, 14:42
Лавров назвал целью покушения на генерала Алексеева срыв переговоров Политика, 14:40
Бразилия начала покупать российскую рыбу Экономика, 14:38
Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали шестыми в ритм-танце на Олимпиаде-2026 Спорт, 14:31
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2026 году Инвестиции, 14:30
Морозы отступают, синоптики обещают Москве «легкий снежок» Общество, 14:26
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минфин представил концепцию переноса реальных активов на блокчейн Крипто, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Лавров заявил о «вакууме» после истечения договора с США о ракетах Политика, 14:13
Ангелина Мельникова объявила, за какой клуб выступит в чемпионате Италии Спорт, 14:11
Ученик лицея в Баку ранил учительницу из охотничьего ружья Общество, 14:10
Румынский министр счел нереальной «стену дронов» как в компьютерной игре Политика, 14:09
Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы Общество, 14:09