Сооснователь компании Маска Бабушкин купит дом в Британии за £57 млн

Бабушкин купит пентхаус в Лондоне с видом на Гайд-парк стоимостью £57 млн, что станет крупнейшей подобной сделкой в Британии более чем за год. Инженер стоял у истоков xAI, но в 2025-м покинул компанию, создав собственный бизнес

Игорь Бабушкин (Фото: David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images)

Игорь Бабушкин, соучредитель компании xAI американского предпринимателя Илона Маска, покупает пентхаус в Лондоне с видом на Гайд-парк. Недвижимость стоит около 57 млн фунтов стерлингов ($68 млн), поэтому речь идет о самой дорогой сделке с недвижимостью в Великобритании более чем за год, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Это первая сделка по продаже недвижимости в Лондоне стоимостью более 50 млн фунтов стерлингов с конца 2024 года, когда особняк в Риджентс-парке был продан примерно за 139 млн фунтов стерлингов, поясняет издание.

По сведениям источников Bloomberg, Бабушкин принял решение о покупке около двух недель назад, незадолго до того, как Маск объявил об объединении SpaceX и xAI. Единую компанию оценили примерно в $1,25 трлн, говорят собеседники.

Бабушкин покупает пентхаус, расположенный в роскошном здании с круглосуточной охраной, 25-метровым бассейном, тренажерным залом, салоном красоты и кабинетами для спа-процедур, пишет Bloomberg. Ранее недвижимость продавалась примерно за 60 млн фунтов.

Маск в июле 2023 года представил xAI — разработчика технологий искусственного интеллекта. Бабушкин возглавил команду компании. В 2025 году Бабушкин покинул xAI с целью основать собственную инвестиционную фирму Babuschkin Ventures, основное направление деятельности которой — безопасность в сфере ИИ.

Бабушкин — сын выходцев из России. «Мои родители покинули Российскую Федерацию после распада СССР в поисках лучшей жизни для своих детей. Жизнь иммигрантов не всегда была легкой», — писал он в своем X в августе, объявляя об уходе из xAI.

Игорь Бабушкин окончил Технический университет Дортмунда. Работал инженером-исследователем в подразделении компании Alphabet (ей принадлежит Google) DeepMind AI, затем перешел в OpenAI (создатель ChatGPT). Впоследствии вернулся на первое место работы, но оттуда его переманил Маск.